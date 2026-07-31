OpenAI a annoncé vendredi avoir dépassé le seuil symbolique du milliard d'utilisateurs actifs, moins de quatre ans après le lancement de ChatGPT, une ascension fulgurante jamais vue pour une si jeune société.

Moins de quatre ans après le lancement de ChatGPT, OpenAI connaît une ascension fulgurante. (archive)

Selon plusieurs médias américains, la start-up de San Francisco comptait initialement passer ce cap plus tôt cette année, après avoir atteint les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires fin février, mais a dû faire face à une concurrence renforcée.

Si OpenAI a été créé en 2015, il n'a lancé son premier produit grand public, ChatGPT, qu'en novembre 2022. Par comparaison, il aura fallu six ans à Facebook après le lancement de son réseau social pour revendiquer un milliard d'utilisateurs.

Le chiffre évoqué vendredi par OpenAI concerne l'ensemble de ses interfaces d'intelligence artificielle (IA), en premier lieu ChatGPT mais aussi Codex, son modèle dédié à la programmation assistée par IA, ainsi que ChatGPT Work, plateforme permettant d'utiliser d'autres applications externes.

OpenAI indique aussi compter désormais deux millions de clients entreprises. Ce segment, dont les revenus et les marges par utilisateur son plus élevés, est devenu une priorité pour le groupe fin 2025.

Depuis, il a comblé une partie de son retard sur son grand rival Anthropic, dont c'est l'axe de développement principal.

L'émergence des agents IA, qui réalisent des tâches sur demande, évaluent leurs résultats et y apportent des améliorations de façon autonome, a démultiplié les besoins en puissance de calcul et fait flamber les coûts pour les entreprises et développeurs.

Soucieux de contenir leur facture, beaucoup se tournent désormais vers des modèles moins perfectionnés que les IA de pointe d'OpenAI et Anthropic mais aussi meilleur marché, dont les modèles ouverts, chinois notamment.

Les géants de l'IA doivent répondre à cette nouvelle donne pour ne pas voir leur part de marché s'éroder trop nettement.

Début juillet, OpenAI a ainsi sorti trois versions de son nouveau modèle, GPT-5.6, dont une «low cost», Luna, qui revient à un cinquième de la plus performante, Sol.

Mais le marché évolue si rapidement que l'entreprise a été encore beaucoup plus loin en choisissant, jeudi, de réduire de 80% le prix de Luna. Cela le place parmi les modèles avancés les moins chers, IA chinoises comprises.