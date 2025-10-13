  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intelligence artificielle OpenAI passe une nouvelle commande de puces, chez Broadcom

ATS

13.10.2025 - 16:57

OpenAI a dévoilé lundi une commande majeure auprès du groupe américain de microprocesseurs Broadcom, qui va livrer plusieurs millions de puces à la jeune pousse californienne, selon un communiqué conjoint.

OpenAI a commandé plusieurs millions de puces au groupe américain de microprocesseurs Broadcom.(archive)
OpenAI a commandé plusieurs millions de puces au groupe américain de microprocesseurs Broadcom.(archive)
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 16:57

13.10.2025, 17:26

C'est le troisième contrat d'ampleur passé, en quelques jours, par l'inventeur de ChatGPT pour s'assurer de capacités supplémentaires pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) générative, après ceux conclus avec Nvidia et AMD.

LLes microprocesseurs destinés à OpenAI vont être conçus spécifiquement pour cette société et adaptés à ses usages.

Dans une table ronde filmée mise en ligne lundi pour accompagner le communiqué de presse, le patron d'OpenAI, Sam Altman, a expliqué que son entreprise travaillait depuis 18 mois déjà avec Broadcom pour mettre au point ces puces avancées sur mesure.

Ces éléments sont en mesure de réaliser plusieurs tâches en même temps, ce qui correspond aux besoins de l'IA et diffère des puces plus classiques.

Broadcom va apporter à son client californien des processeurs nécessitant une puissance totale de 10 gigawatts (GW). Il n'est pas possible d'estimer exactement le nombre de processeurs équivalent, mais cela représente plusieurs millions de pièces.

Sam Altman a précise que le déploiement de serveurs équipés par Broadcom commencerait fin 2026.

Les puces de Broadcom serviront surtout à l'inférence, c'est-à-dire à générer des réponses aux demandes des utilisateurs, davantage qu'à bâtir les modèles d'IA ou à les entraîner, a dit Sam Altman.

«Sur plusieurs plans, on peut dire que la construction des infrastructures IA constitue le plus grand projet industriel de l'histoire de l'humanité», a commenté Sam Altman.

Certains observateurs s'inquiètent du fait qu'OpenAI, qui consomme des milliards de trésorerie chaque année et ne sera pas rentable avant 2029, puisse passer des commandes de plusieurs centaines de milliards de dollars de puces sur plusieurs années.

La jeune pousse fait le pari que ses revenus vont continuer à croître de façon accélérée et qu'elle sera en mesure de lever des capitaux pour financer sa montée en puissance.

Les plus lus

Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
«On n'arrive pas à dormir» - Une bourgade de Moselle frappée par un drame
Donald Trump chahuté devant les députés israéliens
Israël a libéré lundi 1968 détenus en échange des 20 otages vivants
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari