Informatique Oracle décolle à Wall Street, porté par des prévisions colossales

ATS

10.9.2025 - 16:57

Oracle s'envolait mercredi à la Bourse de New York, après avoir annoncé que le chiffre d'affaires de ses infrastructures «cloud» (informatique dématérialisée) devrait atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à l'intelligence artificielle (IA).

La fortune du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, bondissait et lui permettait de conforter sa place de deuxième personne la plus riche au monde, non loin derrière Elon Musk, selon le magazine Forbes. (archives)
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 16:57

10.09.2025, 17:04

Vers 14H20 GMT, le titre Oracle bondissait de 38,25% à 333,88 dollars. La valorisation du groupe augmentait en conséquence de plus de 250 milliards de dollars à plus de 940 milliards (près de 749 milliards de francs).

La fortune du cofondateur de l'entreprise Larry Ellison bondissait aussi à cette occasion et lui permettait de conforter sa place de deuxième personne la plus riche au monde, non loin derrière Elon Musk, selon le classement du magazine Forbes.

A l'occasion de la publication mardi de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé dans un communiqué anticiper une croissance de 77% du chiffre d'affaires d'Oracle Cloud Infrastructure, «pour atteindre 18 milliards de dollars cette année fiscale».

Il devrait ensuite «augmenter à 32 milliards, 73 milliards, 114 milliards et 144 milliards au cours des quatre exercices suivants», a détaillé le groupe.

Demande en centres de données

Selon lui, «la majeure partie de ces revenus sur cinq ans est déjà comptabilisée dans (son) carnet de commandes».

L'entreprise a toutefois réalisé un premier trimestre de son exercice décalé 2026 inférieur aux attentes.

Oracle profite de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) et les besoins massifs en centre de données. «La société prend une avance considérable sur ce marché grâce à des nouveaux contrats», note Keith Weiss, de MS Research.

L'augmentation massive de ses prévisions «a insufflé un regain d'enthousiasme pour le secteur en pleine croissance de l'IA», explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Dans ce contexte, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, évoluait à des niveaux record, prenant 0,53% vers 14H20 GMT.

Wall Street est portée ces dernières années par une ferveur autour de l'intelligence artificielle qui profite à plusieurs grands nom du secteur, à l'image de Nvidia, géant des semiconducteurs et première capitalisation mondiale.

