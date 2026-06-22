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Hydrocarbures Pétrole: le Brent s'installe sous les 80 dollars le baril

ATS

22.6.2026 - 08:59

Les cours du pétrole reprenaient le chemin d'une normalisation lundi matin, sur fond de poursuite de la réouverture progressive du détroit d'Ormuz.

L'éclatement du conflit au Moyen-Orient fin février avait provoqué une flambée des cours des hydrocarbures. (archive)
L'éclatement du conflit au Moyen-Orient fin février avait provoqué une flambée des cours des hydrocarbures. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 08:59

22.06.2026, 09:33

Les prix des hydrocarbures avaient rebondi au cours du week-end, après la menace proférée par l'Iran de fermer à nouveau ce goulet stratégique, par lequel transite en temps normal un cinquième environ des flux mondiaux d'hydrocarbures.

Vers 08h00, le baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait à 79,95 dollars, en retrait de 2,04%. Celui de West Texas Intermediate (WTI), son pendant américain, reculait de 2,7% à 75,24 dollars.

A l'aune du TTF néerlandais, le mégawattheure de gaz naturel européen grimpait par contre de 1,78% à 42,82 euros.

Les cours du pétrole avaient pourtant débuté la séance en vive hausse, à plus de 81 dollars pour le Brent et 79 dollars pour le WTI , dans le sillage de saillies oratoires de Donald Trump à l'encontre de l'Iran, menaçant la république islamique de nouveaux bombardements.

«Les flux pétroliers continuent toutefois de reprendre progressivement à travers le détroit d'Ormuz, un élément qui contribue à limiter les craintes d'une nouvelle flambée des prix de l'énergie,» observe John Plassard, en charge de l'investissement chez Cité Gestion.

Sur la base d'un cours d'environ 65 dollars avant l'éclatement du conflit, le niveau actuel représente encore une hausse de peu ou prou 20%, contre près de 100% juste avant l'accord de cessez-le-feu, calcule Fredy Hasenmaile. L'économiste en chef de Raiffeisen doute toutefois de la poursuite de la normalisation à cette cadence, le marché pétrolier souffrant encore d'un déficit d'offre.

Les experts de la plateforme Trading Economics notent pour leur part que les extracteurs d'or noir de Golfe persique se préparent à augmenter leurs cadences de production.

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