Le réseau social X a été touché samedi par une panne durant environ deux heures, à partir de 13H00 GMT (15h00 en Suisse). Cela a poussé son patron Elon Musk à dire qu'il allait devoir se reconcentrer sur la gestion de ses entreprises.

Le réseau social fonctionnait de nouveau à peu près normalement vers 15H00 GMT (photo d'illustration, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le milliardaire a un emploi du temps chargé puisque outre le fait qu'il doit diriger le réseau X, xAI (qui développe Grok, son robot conversationnel d'intelligence artificielle), ainsi que le constructeur de voitures électriques Tesla et le constructeur de fusées SpaceX, Elon Musk est depuis plusieurs mois très impliqué dans le gouvernement de Donald Trump.

Ce dernier a confié à Elon Musk la tâche de réduire drastiquement les dépenses fédérales de l'administration américaine et l'entrepreneur d'origine sud-africaine a été très en vue lors des premières semaines de la deuxième présidence Trump. Il a cependant un peu disparu des radars ces derniers temps.

«De retour à passer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travail et à dormir dans des salles de conférence/serveur/usine», a écrit Elon Musk sur X après la panne. «Je dois être très concentré sur X/xAI et Tesla (plus le lancement de Starship la semaine prochaine), car nous avons des technologies critiques à déployer. Comme le montrent les problèmes de fonctionnement de X cette semaine, des améliorations opérationnelles majeures doivent être apportées. La redondance de basculement aurait dû fonctionner, mais cela n'a pas été le cas.»

Le réseau social fonctionnait de nouveau à peu près normalement vers 15H00 GMT.

Contacté par l'AFP, X n'a pas répondu dans l'immédiat.

Nouveau lancement

SpaceX a de son côté annoncé vendredi qu'elle allait tenter un nouveau lancement de sa mégafusée Starship la semaine prochaine. Destinée à aller un jour sur la Lune et même vers Mars, la fusée, qui est en cours de développement, a explosé en vol lors de ses deux précédents tirs.

Concernant sa mission dans le gouvernement Trump, Elon Musk a reconnu début mai que sa vaste campagne de réduction des dépenses fédérales américaines, initiée par sa Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge), n'avait pas complètement atteint ses objectifs initiaux, malgré des milliers de licenciements de fonctionnaires et des coupes budgétaires drastiques.