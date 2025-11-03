  1. Clients Privés
Automobile Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

ATS

3.11.2025 - 08:05

Les constructeurs automobiles français Renault Group et chinois Geely ont finalisé un accord pour une coopération poussée au Brésil, avec une entrée de Geely dans l'actionnariat de la filiale brésilienne de Renault, ont-ils annoncé lundi.

Le partenaire chinois obtient notamment l'accès à l'usine historique du constructeur français au Brésil, à Curitiba. (archive)
Le partenaire chinois obtient notamment l'accès à l'usine historique du constructeur français au Brésil, à Curitiba. (archive)
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 08:05

03.11.2025, 08:12

Geely devient actionnaire à hauteur de 26,4% dans Renault do Brasil. Il aura accès à l'usine et au centre d'ingénierie de Renault à Sao José dos Pinhais (région de Curitiba, dans le sud du pays) ainsi qu'aux quelques 250 points de vente opérés par le réseau du constructeur français.

«Cette transaction s'inscrit dans la continuité de la coopération stratégique entre Renault Group et Geely» et «vise à renforcer le développement des marques Renault et Geely au Brésil et permettre l'introduction dans le pays de nouveaux véhicules zéro et à faibles émissions», indiquent les deux constructeurs dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'est pas communiqué, a indiqué Renault. Les deux entreprises avaient évoqué ce projet en février.

Les deux groupes sont déjà partenaires, notamment au sein de la coentreprise Horse Powertrain, lancée en 2024, qui produit des moteurs pour les véhicules thermiques et hybrides. Geely avait également pris 34% dans la filiale coréenne de Renault, Renault Korea, en 2022.

La production des voitures de Geely dans l'usine de Renault, à côté des véhicules du français, «permettra à Renault do Brasil d'augmenter la production et de renforcer la compétitivité de son complexe industriel», selon le communiqué. L'usine a produit 180.000 véhicules en 2024.

«Unir nos forces nous rendra plus compétitifs, plus innovants, plus réactifs sur un marché automobile en évolution rapide», déclare François Provost, à la tête de Renault Group depuis cet été, cité dans le communiqué.

Pour Eric Li, président de Geely Holging Group, il s'agit d'"un scénario gagnant-gagnant» car les deux groupes «peuvent tous deux tirer parti d'effets d'échelles technologiques à l'échelle mondiale pour proposer les meilleurs produits».

Geely est l'un des principaux fabricants chinois de véhicules. Il a racheté en 2010 la branche automobile du suédois Volvo.

La part de marché de Renault Group au Brésil est actuellement de 5%, selon le groupe, qui souhaite la doubler d'ici cinq ans.

Pour se développer à l'international, Renault, très présent en Europe, gardera parmi ses «priorités» l'Amérique du Sud et l'Inde, mais ne s'intéressera ni à la Chine ni aux Etats-Unis, avait indiqué son nouveau directeur général fin juillet.

