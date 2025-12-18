  1. Clients Privés
Tourisme Partners Group acquiert un hôtel de 240 chambres à Barcelone

ATS

18.12.2025 - 18:02

Partners Group a acquis, en collaboration avec la société hawaïenne d'investissements Trinity Investments et un autre investisseur non nommé, l'hôtel The Hoxton Poblenou à Barcelone. Aucun montant n'a été dévoilé.

L'attrait touristique de Barcelone a visiblement séduit le gestionnaire d'actifs Partners Group (archives).
L'attrait touristique de Barcelone a visiblement séduit le gestionnaire d'actifs Partners Group (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 18:02

18.12.2025, 18:28

L'établissement quatre étoiles, composé de 240 chambres et d'une piscine, «bénéficie d'une forte demande dans le segment des voyages d'affaires et de loisirs», assure le gestionnaire d'actifs zougois dans un communiqué jeudi. Il est actuellement géré par la chaîne hôtelière française Accor.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie hôtelière de Partners Group, dont le portefeuille représente un milliard de dollars d'actifs bruts.

L'hôtel catalan représente le quatrième investissement de Partners Group et Trinity, depuis que le premier a pris une participation minoritaire dans le second. L'an passé, ils ont mis la main sur The Standard Hotel, un hôtel londonien de luxe doté de 266 chambres, recensé dans le portefeuille de la chaîne hôtelière Hyatt.

