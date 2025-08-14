  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gestion d'actifs Partners Group vend CapeOmega un exploitant de méthaniers

ATS

14.8.2025 - 12:37

Le gestionnaire d'actifs zougois Parners Group, a cédé, au nom de ses clients, sa participation majoritaire dans le norvégien CapeOmega à son compatriote Ocean Yield et à des véhicules d'investissement du fonds d'investissement américain KKR.

CapeOmega possède une flotte de dix méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL) (archives).
CapeOmega possède une flotte de dix méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL) (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:37

14.08.2025, 12:44

«La transaction constitue une sortie réussie pour Partners Group», qui ne précise aucun montant dans son communiqué paru jeudi.

Le zougois s'était emparé de CapeOmega en 2019, quand il s'agissait d'un «propriétaire d'infrastructures énergétiques maritimes» et l'a transformé en «une plateforme maritime qui possède une flotte de dix méthaniers de gaz naturel liquéfié (GNL)». La demande de GNL devrait croître de 40% au cours des cinq prochaines années, selon Partners Group.

Les plus lus

Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Europa-Park : une enfant agressée après s’être perdue dans le parc aquatique
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles