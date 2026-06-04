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Gestion d'actifs Partners Group veut rassurer sur sa santé financière

ATS

4.6.2026 - 10:05

Le gestionnaire d'actifs Partners Group a tenu à rassurer jeudi sur sa santé financière, après avoir limité les retraits d'un de ses fonds suite à des demandes de remboursement. D'autres véhicules de placements sont concernés par ces sorties de liquidités.

Le gestionnaire d'actifs fait face à une recrudescence de retraits de placements. (archive)
Le gestionnaire d'actifs fait face à une recrudescence de retraits de placements. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 10:05

04.06.2026, 10:10

Partners Group a confirmé ses objectifs 2026, soit une demande brute des nouveaux clients comprise entre 26 et 32 milliards de dollars. Concernant sa plateforme «Evergreen» – des véhicules d'investissement non cotés ouverts en permanence et à durée indéfinie – le groupe a indiqué s'attendre à ce que la collecte du premier semestre dépasse les sorties de fonds, selon un communiqué.

La firme anticipe cependant que ces actifs «Evergreen» ralentissent la croissance nette des actifs sous gestion de 1% à 2% au second semestre. Cette tendance devrait également se poursuivre en 2027.

«L'entreprise a continué à enregistrer de solides entrées de fonds en 2026, grâce à une demande record de la part des clients», a-t-elle souligné dans le communiqué.

Cinq fonds concernés

Mercredi, Partners Group avait limité les retraits de son fonds d'investissement privé luxembourgeois Global Value Sicav – gérant environ 8,6 milliards d'euros d'actifs – à 5% de la valeur nette d'inventaire (VNI), après avoir constaté au deuxième trimestre des demandes de remboursement atteignant 9,8% de la VNI. Un autre fonds, basé au Delaware aux Etats-Unis, est également concerné par cette tendance avec des demandes de remboursement d'environ 6% de la VNI.

Trois autres véhicules de placement de ce type, totalisant des avoirs de 9,7 milliards de dollars principalement d'investisseurs institutionnels, pourraient par ailleurs enregistrer des remboursements entre 3,5% et 5%.

Face à cette situation, la limite de remboursement de 5% par trimestre a été maintenue et sera également appliquée aux autres fonds, a averti la société.

Selon le groupe, le secteur du placement privé fait face à une période de «volatilité» accrue dans ses fonds «Evergreen» qui a débuté dans le crédit privé et s'est étendue aux investissements privés.

Ces mesures «sont destinées à protéger les investisseurs à long terme et à s'assurer que les rendements soient portés par la qualité des actifs privés sous-jacents et non des tendances à court terme», a insisté le directeur général David Layton.

Par le passé, des sorties incontrôlées de fonds avaient fait vaciller des groupes financiers comme GAM et Credit Suisse.

Ces annonces avaient fait chuter le cours de Bourse de Partners Group, qui a clôturé mercredi en baisse de 16,33% à 686,80 francs.

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