La Fondation pour des logements étudiants (FLE) est la lauréate de l'appel à investisseurs lancé par la Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) pour la réalisation de logements d’utilité publique destinés aux personnes en formation. A partir de 2028, une centaine de logements seront mis à disposition des étudiants de l’Université de Genève, au cœur du futur quartier de l’Etoile.

Avec l’octroi d'un droit de superficide distinct et permanent à une résidence pour étudiant, l’ilot A du premier plan localisé de quartier de l’Étoile (PLQ Etoile 1), entré en force en 2019, est désormais clos. (archives). ATS

Ce premier appel à investisseurs a été lancé en juin dernier, indiquent jeudi la Fondation PAV et l'Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué commun. Il a pour objectif d’octroyer un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sur un terrain propriété de la Fondation PAV, situé au 48 avenue de la Praille, sur la commune de Carouge.

Le concept de résidence étudiante présenté par la FLE et l’Université de Genève a séduit le comité d’évaluation ainsi que le conseil de fondation. Ils ont notamment apprécié la typologie et la qualité des logements proposés, incluant des chambres et studios avec petits plans de cuisine et sanitaires individuels.

Répondre à la demande

La collaboration entre la FLE, entité sans but lucratif, et l’UNIGE a été un élément important dans la décision du comité d’évaluation. Notamment la volonté affichée par l'Université de garder un prix de location accessible pour celles et ceux disposant d’un revenu bas.

La nouvelle a réjoui l'alma mater. «L’augmentation du nombre de logements étudiants est l'un des axes majeurs du programme porté par la rectrice Audrey Leuba», a relevé François Bellanger, directeur de la stratégie immobilière rattaché au rectorat de l’UNIGE, cité dans le communiqué.

Cette augmentation est substantielle puisque le Bureau des logements de l’UNIGE exploite aujourd’hui 800 logements. Seuls 200 se voient libérés chaque année, ce qui est insuffisant pour répondre à la demande.

D'ici 2029

Avec l’octroi de ce DDP, l’ilot A du premier plan localisé de quartier de l’Étoile (PLQ Etoile 1), entré en force en 2019, est désormais clos. Sa réalisation prévue d’ici 2029, sera alors un marqueur fort pour le quartier de l’Etoile.

Situé à proximité de la gare de Lancy Pont-Rouge, ce quartier accueillera quelque 5200 habitants. A terme, environ 5400 emplois seront créés et des équipements publics, des espaces culturels majeurs ainsi que des commerces réalisés. Principalement piétonnier, il sera agrémenté d’une place centrale, elle-même traversée par la Drize remise à ciel ouvert.

Le projet paysager qui façonnera les futurs espaces publics du quartier a été dévoilé le 12 novembre dernier. Il fait l’objet d’une exposition à l’ancienne usine Parker jusqu’au 30 novembre.

nt, ats