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Services financiers Performance à nouveau positive des caisses de pensions en avril

ATS

5.5.2026 - 10:42

Le rendement des caisses de pensions suisses est repassé en territoire positif en avril. Celles-ci ont enregistré une performance moyenne de 2,3%, le recul de mars ayant été de ce fait presque entièrement compensé.

Le rendement des caisses de pensions suisses est repassé en territoire positif en avril. (archive)
Le rendement des caisses de pensions suisses est repassé en territoire positif en avril. (archive)
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:42

05.05.2026, 10:43

Depuis le début de l'année, la performance moyenne s'inscrit en territoire positif à 1,8%, indique l'analyse périodique de Swisscanto, filiale de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), publiée mardi.

Porté par cette performance, le taux de couverture pondéré par les actifs des caisses de droit privé s'établit à 121,2%, soit un niveau proche du pic de fin février. Pour les caisses publiques entièrement capitalisées, il atteint désormais 114,9%, quand celles à capitalisation partielle affichent en moyenne 92,3%.

Par classes d'actifs, les marchés actions ont connu un net rebond le mois dernier. Les actions étrangères ont ainsi dominé avec 7,7%, suivies des actions suisses avec 4,0%. «Depuis le début de l'année, les actions étrangères (6,1%) surperforment nettement les actions suisses (1,8%)», souligne Swisscanto. L'immobilier suisse indirect (3,8%) a également nettement rattrapé l'immobilier direct (0,4%) en avril.

«La perspective d'une désescalade au Moyen-Orient a suffi à propulser les marchés actions vers de nouveaux sommets historiques. Et ce, alors même que le détroit d'Ormuz reste de facto fermé et que le prix du pétrole demeure supérieur à 100 dollars depuis deux mois», fait remarquer la marque de produits de placement de la ZKB.

En ce qui concerne les perspectives, «l'attention des marchés se porte déjà sur d'autres thématiques, notamment l'intelligence artificielle et les investissements massifs dans les centres de données», affirme-t-elle. Les valeurs des semi-conducteurs ont ainsi progressé de près de 50% en avril, plaçant le secteur en situation de surachat. «De manière générale, nous continuons d'anticiper une politique monétaire accommodante, susceptible de soutenir les marchés actions», conclut-elle.

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