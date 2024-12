Les institutions suisses de prévoyance ont connu un bon mois de novembre, selon l'indice compilé par UBS. En moyenne, la performance mensuelle atteint 1,46% après déduction des frais.

Les institutions suisses de prévoyance ont connu un bon mois de novembre. (archive) ATS

ATS

Sur le mois sous revue, la fourchette varie entre 0,35% et 2,64% selon les instituts, indique une étude de la banque aux trois clés examinant quelque 100 caisses de pensions suisses publiée lundi. Depuis le début de l'année, le rendement total se monte à 7,76%. En 2023, il n'était que de 4,97%.

Dans l'ensemble, les petites caisses de pension, soit celles avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs, ont eu tendance à réaliser de meilleures performances que les grandes, qui géraient des actifs de plus d'un milliard de francs. Leur rendement moyen s'inscrit à 1,53%, contre 1,40% pour les plus grandes. Avec un rendement de 1,41%, les caisses de pensions de taille moyenne, soit avec des actifs sous gestion entre 300 millions et un milliard, ont également fait moins bien que les petits instituts.

Parmi les différentes classes d'actifs, ce sont les actions mondiales qui ont enregistré la meilleure performance (4,73%), suivies par les obligations en devises étrangères (1,94%) et les fonds spéculatifs (1,59%). Les actions suisses en revanche ont subi un léger revers (-0,25%).

Selon les prévisions d'UBS, les investisseurs devraient continuer à se préparer à des taux d'intérêt plus bas. Le numéro un bancaire helvétique table également sur des poussées de volatilité sur les marchés dans les mois à venir, d'une part en raison du potentiel de conflit persistant au Moyen-Orient et d'autre part en raison de la politique commerciale américaine.

cw