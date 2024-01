Le groupe bancaire bernois Valiant a dégagé un bénéfice net de 144,25 millions de francs, 11,4% de plus qu'un an auparavant. L'établissement proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 5,50 francs par action au titre, en hausse de 50 centimes.

Alors que la rentabilité devrait s'accroître cette année, l'établissement proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 5,50 francs par action au titre de l'exercice sous revue, en hausse de 50 centimes.

Les revenus ont bondi de 21,7% à 545,79 millions de francs, a précisé mercredi Valiant. La croissance a notamment été portée par les opérations porteuses d'intérêts, première source de recettes de l'établissement, celles-ci affichant un résultat brut de 426,99 millions, soit 21,6% de plus qu'en 2022. Les affaires liées au négoce ont elles surperformé, décollant de 78,2% à 40,27 millions, alors que les commissions et les prestations de service ont généré un produit de 83,87 millions, en progression de 10%.

En parallèle, les charges ont augmenté de manière moindre, soit de 8,5% à 290,19 millions de francs, alors que Valiant a vu son effectif franchir la barre des 1000 collaborateurs, à 1003,3 postes équivalent plein temps, contre 981,5 à fin 2022. Le résultat opérationnel est ainsi ressorti à 232,25 millions, bondissant de 45,7%.

Se hissant à un niveau inédit, la performance reflète notamment «des économies substantielles et durables sur les dépenses grâce au programme d'amélioration de la rentabilité», a relevé le directeur général, Ewald Burgener, cité dans le communiqué. Valiant a aussi tiré profit l'an dernier de son expansion géographique, réalisant de manière anticipée son objectif d'ouvrir 14 nouvelles succursales entre 2020 et 2024. L'an dernier trois nouveaux sites, à Schaffhouse, Altsetten et Muttenz, sont venus s'ajouter au réseau du groupe.

Créances hypothécaires en hausse

A fin décembre 2023, Valiant affichait un total de bilan de 36,08 milliards de francs, en hausse de 1%. Les prêts à la clientèle se sont hissés à 29,7 milliards, en croissance de 3,5% sur un an, dont 28,2 milliards de créances hypothécaires (+3,9%). Les fonds des clients ont en revanche fléchi de 1,5% à 22,22 milliards. Le groupe bernois explique le repli, par la baisse des dépôts à terme fixe de contreparties professionnelles placés à court terme dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Sur l'exercice sous revue, l'afflux d'argent frais s'est fixé à 795,7 millions de francs.

Alors que le bénéfice net a dépassé les attentes des analystes, le résultat d'exploitation et les recettes se sont révélées inférieures aux prévisions. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un résultat opérationnel de 34,8 millions, des revenus de 548,7 millions et un bénéfice net de 139,2 millions.

A l'heure d'aborder ses perspectives pour l'exercice en cours, Valiant se veut optimiste. Le groupe établi à Berne anticipe une nouvelle progression de son bénéfice.

vj