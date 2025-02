Pernod Ricard a révisé jeudi ses perspectives pour l'année 2024-25 et prévoit désormais une baisse à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires, «dans un environnement macro-économique difficile et des incertitudes géopolitiques accrues».

Le groupe Pernod Ricard, qui détient notamment le pastis Ricard mais aussi la vodka Absolut, évoque un contexte qui continue à se dégrader en Chine (archives). ATS

Keystone-SDA, afp ATS

«Nous anticipons une baisse organique du chiffre d'affaires 2024/25 tout en stabilisant notre marge opérationnelle organique», précise le groupe dans un communiqué de résultats pour le 1er semestre publié avec une semaine d'avance par rapport à son calendrier financier. Ce repli sera d'un «low single digit», c'est-à-dire limité à quelques points de pourcentage, assure le groupe.

Le géant français des spiritueux évoque «un contexte qui continue à se dégrader en Chine» et dans les ventes en aéroports en Asie, pénalisant Martell, sa marque de cognac.

«En fonction de l'amplitude des hausses potentielles de tarifs douaniers, l'exercice 2025/26 devrait être une année de transition, avec une amélioration de tendance du chiffre d'affaires en organique», selon le groupe qui, «dans un contexte sans précédent de tensions commerciales» indique se «focaliser sur la protection autant que possible de (sa) marge opérationnelle organique».

Dans l'immédiat Pernod Ricard a annoncé pour le 1er semestre 2024-25 un bénéfice net de 1,19 milliard d'euros (environ 1,12 milliard de francs), en recul de 24%, pour un chiffre d'affaires de 6,176 milliards, en repli de 6%.

Ce recul du résultat net inclut des «charges d'exploitation non courantes relatives aux projets de transformation du groupe et des coûts de réorganisation», explique Pernod Ricard.