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Boissons alcoolisées Pernod Ricard: ventes en recul au 3e trimestre, objectifs abaissés

ATS

16.4.2026 - 09:09

Pernod Ricard a vu son chiffre d'affaires reculer de 14,6% au 3e trimestre de son exercice décalé, toujours pénalisé par ses ventes en Chine et aux Etats-Unis. Le groupe revoit en outre ses objectifs en raison de la guerre au Moyen-Orient.

En raison du conflit en cours au Moyen-Orient, Pernod Ricard anticipe désormais un repli de ses ventes cette année (archives).
En raison du conflit en cours au Moyen-Orient, Pernod Ricard anticipe désormais un repli de ses ventes cette année (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 09:09

16.04.2026, 09:42

Le géant des vins et spiritueux anticipe désormais une baisse de 3 à 4% son chiffre d'affaires annuel en organique (taux de change et périmètre constants), «en raison du conflit en cours au Moyen-Orient», indique un communiqué jeudi.

Jusqu'alors il évoquait «une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique se matérialisant au 2e semestre».

Au 3e trimestre de son exercice décalé 2025-26, il a enregistré un chiffre d'affaires de 1,945 milliard d'euros, en baisse de 14,6% sur un an mais stable (+0,1%) à taux de change et périmètre constants.

Le groupe met en avant une «dynamique qui s'améliore», avec un retour à la croissance de ses volumes, «un fort dynamisme dans les marchés émergents», en dépit de marchés américain et chinois toujours en repli.

Dans un contexte général morose pour le secteur des boissons alcoolisées, le géant français et l'américain Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniel's, ont annoncé fin mars être en discussion en vue d'une fusion.

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