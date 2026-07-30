La société de participation industrielle Perrot Duval et Infomaniak Group, tous deux basés à Genève, ont signé un accord d'acquisition de 100% du capital social d'Infomaniak, en échange de l'émission exclusive de nouvelles actions Perrot Duval dans le cadre d'une augmentation de capital. Cette fusion inversée qui est soumise à approbation doit encore être finalisée.

Perrot Duval et Infomaniak Group ont signé un accord d'acquisition de 100% du capital social d'Infomaniak, en échange de l'émission exclusive de nouvelles actions Perrot Duval dans le cadre d'une augmentation de capital (image d'illustration).

L'accord a été signé par le conseil d'administration de Perrot Duval et les actionnaires d'Infomaniak Group. Dans son communiqué de mercredi soir, Perrot Duval précise que l'opération sera soumise à l'approbation d'une assemblée générale convoquée pour le 24 septembre prochain et à celle des autorités concernées.

Sous réserve de l'accord des actionnaires et des autorités concernées, la fusion inversée sera finalisée au plus tôt le 25 septembre ou aux alentours de cette date. La cotation des nouvelles actions interviendra ultérieurement.

Infomaniak Group est un fournisseur de solutions de cloud souverain et d'infrastructures numériques, proposant des services d'hébergement, de messagerie électronique, de collaboration et de gestion des données axés sur la protection de la vie privée, le développement durable et l'indépendance européenne.