La filiale suisse du voyagiste TUI se montre optimiste pour la saison estivale. «Le niveau des réservations est très satisfaisant. La demande, en particulier des familles, est en hausse».

Les réservations pour la saison estivale ont démarré fort et s'effectuent de plus en plus en amont, selon le voyagiste TUI (archives). ATS

Keystone-SDA, ol ATS

C'est ce qu'a indiqué Philipp von Czapiewski, directeur général (CEO) de TUI Suisse, jeudi lors d'une conférence de presse à Zurich. La saison estivale, d'avril à fin octobre, pèse pour deux tiers du volume d'affaires annuel du voyagiste.

Les réservations ont démarré fort et s'effectuent de plus en plus en amont, une tendance que le voyagiste encourage en offrant des rabais pour les vacanciers prévoyants.

Parmi les destinations proches, Antalya, Majorque, la Crète, Kos et Rhodes enregistrent le plus de réservations en terme de chiffre d'affaires. Les Etats-Unis, la Thaïlande, Zanzibar, les Maldives et les Emirats arabes unis sont de leur côté les destinations lointaines les plus demandées. Les contingents ont été augmentés à l'aéroport de Zurich pour les vols à destination de la Grèce, de la Turquie et des Baléares.

Nouveauté cet été, la clientèle helvétique a accès à une offre d'appartements de vacances dans différentes destinations. Cette offre a été d'abord développée sur le marché hollandais, avant de conquérir l'Allemagne l'été dernier. «L'offre d'appartements TUI Time to Smile sera commercialisée dès cet été avec plusieurs résidences au Curaçao, en Grèce, aux Canaries, en Sicile et en Autriche», a souligné M. von Czapiewski. Le responsable n'a pas souhaité indiqué si TUI Suisse s'intéresserait à Interhome. En main de Migros, des discussions seraient en cours en vue d'une cession à HomeToGo, selon des rumeurs de presse.

Pour la filiale spécialisée sur les voyages personnalisés et de luxe Airtours, le top des destinations les plus prisées se compose de l'Afrique du sud, du Japon, de la Namibie, du Costa Rica et d'Oman.

Concernant la saison d'hiver en cours, le bilan intermédiaire est positif. L'Egypte, les Canaries, le Cap-Vert, la Turquie, le Maroc sont les destinations proches les plus recherchées tandis que parmi les pays lointains, la Thaïlande arrive en tête, suivi par les Maldives, les Emirats arabes unis, la République dominicaine et les Etats-Unis.