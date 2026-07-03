Le président de Stadler Rail, Peter Spuhler, reproche à l'Union suisse des paysans une rupture de confiance dans le cadre du débat sur l'accord avec le Mercosur. Ses demandes de compensation sont démesurées, dit l'entrepreneur dans une interview accordée à blick.ch.

Pour M. Spuhler, il est inacceptable que l'Union suisse des paysans ait torpillé l'accord de libre-échange. La demande d'une compensation de plus de 800 millions de francs constitue une rupture de confiance entre le monde économique et l'Union suisse des paysans, dit-il dans l'interview publiée en ligne vendredi.

Au sein du groupe parlementaire de l’UDC, il y avait eu un accord d'aide réciproque. L’agriculture ne représente que 0,6 % du produit intérieur brut, a précisé l’entrepreneur. Grâce à une industrie d’exportation forte, on est en mesure de financer les agriculteurs par des paiements directs. «Si les agriculteurs font ainsi chanter le monde des affaires, les comptes ne tiendront plus pour personne», a déclaré le président du conseil d’administration du constructeur de trains.

«La seule solution acceptable»

Le Conseil national a rejeté l’accord avec le Mercosur à la mi-juin. Une forte minorité a demandé, au nom de l’agriculture, un crédit d’engagement de 880 millions de francs pour les années 2028 à 2035, soit bien davantage que les 158 millions de francs dont le Conseil fédéral souhaite augmenter les subventions agricoles.

Le crédit d’engagement demandé serait pour les agriculteurs la «seule solution acceptable» pour soutenir l’accord, a déclaré Martin Haab, conseiller national de l’UDC et président de l’Union des paysans zurichois, lors du débat à la Chambre basse. La balle est désormais dans le camp du Conseil des États.

Exportations sans droits de douane

Négocié par les États de l’AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège) avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), l'accord vise à faciliter l'accès à un marché d'environ 270 millions d'habitants.

Il prévoit que 96% des exportations suisses bénéficient d'une exonération de droits de douane. En contrepartie, la Suisse accorde aux pays du Mercosur 25 contingents bilatéraux d'importation pour des produits agricoles, notamment la viande et le vin. La plupart de ces contingents sont limités et peuvent être gérés de manière autonome par la Suisse. Les économies de droits de douane sont estimées à environ 155 millions de francs par an.