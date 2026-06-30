Le groupe bancaire privé Pictet a annoncé mardi la nomination de Michael Duss au poste de responsable de la zone Suisse romande de la branche dédiée à la gestion de fortune Pictet Wealth Management. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

Le groupe bancaire privé Pictet a annoncé mardi la nomination de Michael Duss au poste de responsable de la zone Suisse romande de la branche dédiée à la gestion de fortune Pictet Wealth Management. (archive)

Basé à Genève, M. Duss sera en charge du développement des activités dans «une région clé», indique un communiqué. Il compte près d'une vingtaine d'année d'expérience dans la gestion de fortune dont la responsabilité du bureau lausannois de Pictet WM depuis 2022. Carl Martinet reprendra les rênes de l'antenne vaudoise.

Il succède à Jean-Claude Erne qui prendra sa retraite après plus de 35 ans de carrière au sein du groupe.

Au 31 décembre dernier, les actifs sous gestion ou en dépôt se montaient à 757 milliards de francs au niveau du groupe. Quelque 5000 collaborateurs et 31 bureaux composent la présence mondiale de la banque qui entend «accorder une attention particulière au renforcement des relations avec les clients clés» de la région romande.