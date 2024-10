La Radio Télévision Suisse (RTS) a finalisé son plan d'économies 2025: 19 licenciements sont annoncés. L'entreprise, qui envisageait initialement de supprimer 55 postes équivalents temps plein (ETP), estime que l'impact social est moins important que prévu.

La RTS a finalisé son plan d'économies 2025: 19 personnes seront licenciées (archives). ATS

ATS

«Le reste des économies sera réalisé via des départs à la retraite anticipée, des fluctuations naturelles et des postes vacants non repourvus, ainsi que des mesures sans impact sur le personnel», précise jeudi la RTS dans un communiqué. Elle avait indiqué mi-septembre devoir économiser 10 millions de francs en raison de la hausse des prix et de la baisse continue des recettes publicitaires.

Selon la RTS, le personnel représente plus de la moitié de son budget: «il est donc inévitable de toucher à l'emploi». Le Conseil de direction précise toutefois avoir intégré plusieurs propositions issues de la consultation du personnel. Au final 46 ETP seront supprimés. Le plan d'économie prévoit aussi la disparition de plusieurs émissions: Helvetica, Sport Dernière, Vivant, Nouvo et le 22h30.

tb, ats