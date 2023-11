Selon l'étude, un soignant français sur six travaille du côté suisse, où les frontaliers comptent pour 11% des effectifs totaux, principalement dans le secteur hospitalier (photo d'illustration). ATS

L’Arc jurassien franco‐suisse comptait en 2020 plus de 58’000 soignants, principalement des infirmières et infirmiers. Si les trois quarts résident du côté suisse, la densité sur le territoire est supérieure aux moyennes nationales de chaque côté de la frontière.

Ces emplois sont féminins à 90% et constituent plus de 4% de l’emploi total de l’Arc jurassien, ont indiqué jeudi l’Observatoire statistique de l’Arc jurassien (OSTAJ) et Arcjurassien.org. Un soignant français sur six travaille en Suisse, où les frontaliers comptent pour 11% des effectifs totaux, avant tout dans le secteur hospitalier.

L’Arc jurassien franco-suisse affiche en outre une moyenne globale de 19 soignants pour 1000 habitants, légèrement plus élevée en Suisse. Dans le détail, 73% de ces personnels résident du côté suisse, dont la grande majorité dans les cantons de Berne et de Vaud, considérés pour l'étude dans leur pleine et entière territorialité.

Croissance soutenue

Côté français, la répartition des soignants résidant dans chaque département est proportionnelle à la population de ces territoires, précise le communiqué. Cette densité a été renforcée par l’augmentation globale de 3% du nombre de soignants par an entre 2010 et 2020, croissance supérieure à celle de la population du territoire (+0,4%).

La hausse représente en tout 15’000 postes de soignants supplémentaires sur la période, révèle encore l'étude. La proportion très majoritaire des emplois occupés par des femmes se retrouve dans l’ensemble des métiers (infirmiers, aides-soignants), même si les hommes sont légèrement plus présents du côté suisse.

La proportion d’hommes tend toutefois à augmenter en France comme en Suisse. Un quart des soignants a moins de 30 ans, la moyenne d’âge étant plus élevée chez les aides-soignants et auxiliaires de soins des deux pays. Elle est plus basse chez les infirmiers et infirmières, qui représentent deux tiers du personnel soignant dans l’Arc jurassien.

Français mobiles

Sur le plan de la mobilité, 16% des soignants de l'Arc jurassien français travaillent en Suisse, soit une personne sur six, principalement dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Jura. Les travailleurs frontaliers sont généralement plus jeunes que la moyenne des actifs et leur nombre a presque doublé durant la dernière décennie.

De manière différenciée entre les cantons, les travailleurs frontaliers représentent 11% de l’ensemble des effectifs en 2020 des hôpitaux, cliniques privées et institutions médico-sociales de l’Arc jurassien suisse. Le secteur hospitalier accueille la majorité des frontaliers, avec une croissance rapide de leur nombre au cours de la dernière décennie.

lp, ats