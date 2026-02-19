  1. Clients Privés
Autoroute A1 Plusieurs mois de travaux entre Ecublens et la Maladière

ATS

19.2.2026 - 10:33

L’Office fédéral des routes procédera à des travaux d’entretien entre l’échangeur d’Ecublens et le giratoire de la Maladière à Lausanne. Ils débuteront lundi pour s'achever à fin octobre 2026.

Des travaux d'entretien auront lieu pendant plusieurs mois sur l'A1 entre l'échangeur d'Ecublens et le giratoire de la Maladière (photo d'illustration).
Des travaux d'entretien auront lieu pendant plusieurs mois sur l'A1 entre l'échangeur d'Ecublens et le giratoire de la Maladière (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 10:33

19.02.2026, 10:34

Les interventions, qui ont lieu dans le cadre du projet de suppression du goulet d’étranglement de Crissier, porteront sur les passages supérieurs du Tir Fédéral et de la Maladière, le passage inférieur du chemin du Bois-de-Vaux, certains murs de soutènement, ainsi que sur le giratoire de la Maladière, a communiqué l'Office fédéral des routes jeudi.

Afin de réduire l’impact sur les usagers, certaines interventions se dérouleront de nuit. Ces opérations entraîneront des fermetures ponctuelles de l’autoroute nécessitant la mise en place de déviations via le réseau cantonal. Les circulations piétonnes et cyclistes seront garanties pendant toute la durée des travaux.

