La Commission cantonale consultative de l'égalité (CCCE) lance le Prix vaudois PME «Agir pour l’égalité». Cette nouvelle distinction veut valoriser les contributions concrètes des petites et moyennes entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

«La CCCE souhaite reconnaître l'engagement de PME domiciliées dans le canton de Vaud qui, par leurs initiatives exemplaires et innovantes, contribuent à faire progresser l'égalité au travail. En mettant en lumière ces initiatives, la Commission entend encourager leur diffusion et inspirer de nouvelles actions au sein du tissu économique vaudois», indique mercredi le Canton dans un communiqué.

Le prix sera décerné tous les deux ans, à l'issue d'un processus de sélection mené par un jury composé des membres de la CCCE. La PME lauréate recevra une oeuvre créée par une artiste vaudoise lors d'une cérémonie organisée à Lausanne le 11 juin 2026, en présence de la ministre de l'économie vaudoise Isabelle Moret. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 15 mars 2026.