Nant de Drance confie l'entretien et l'exploitation de sa centrale de pompage-turbinage à un nouveau sous-traitant. Début 2025, c'est Hydro Exploitation qui assurera cette mission.

La centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance à Finhaut (VS) a été inaugurée en septembre 2022 (archives). ATS

ATS

Les CFF, qui assurent l'exploitation de la centrale depuis sa mise en service en 2022, ont décidé de mettre un terme à ce mandat pour des raisons stratégiques et une volonté de se concentrer sur la production et l'acheminement d'électricité destinée au transport ferroviaire, a indiqué mardi Nant de Drance dans un communiqué. L'équipe d'exploitation actuelle reste en place et tous les emplois seront maintenus à des conditions équivalentes.

Hydro exploite déjà une quarantaine d'installations hydroélectriques pour de nombreux clients en Suisse romande.

La structure de l'actionnariat de Nant de Drance demeure inchangée. Alpiq reste le principal actionnaire avec 39%, les CFF participent à hauteur de 36%, IWB à hauteur de 15% et FMV détient 10%.

ATS