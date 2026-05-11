Le profil des acheteurs suisses de véhicules électriques est aussi divers que l'offre. La praticité et la technologie priment plus fortement sur la nostalgique odeur des stations essence, et cela, à n'importe quel âge.

En Suisse, «l'acheteur moyen habite dans une maison individuelle et a environ 40 ans», illustre Marie-Thérèse Zell, responsable communication d'Amag Group. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour les clients de toute la Confédération et de toutes générations, «le dénominateur commun n'est pas démographique, mais mental. Nous attirons principalement des clients soucieux des coûts qui accordent une grande importance au rapport qualité-prix», explique Lucas Alvarez, porte-parole d'Astara Central Europe, importateur et distributeur officiel de MG Motor en Suisse depuis 2024. «Le profil type de l'acheteur MG en Suisse est très varié et ne se limite pas à une tranche d'âge ou à une région spécifique.»

Outre les premiers adeptes férus de technologie, «les familles, les navetteurs et les clients commerciaux et de flotte optent de plus en plus pour des véhicules électrifiés», ajoute Marie-Thérèse Zell, responsable communication d'Amag Group. «L'acheteur moyen habite dans une maison individuelle et a environ 40 ans», illustre-t-elle.

Ces automobilistes recherchent un véhicule fiable et bien équipé à un prix raisonnable, avec une solution pratique et efficace pour la mobilité quotidienne. «Pour beaucoup d'entre eux, le prestige de la marque joue un rôle secondaire. La décision est motivée par des critères rationnels et le désir d'un moyen de transport simple et fonctionnel pour se déplacer d'un point A à un point B», souligne M. Alvarez.

Question modèle à choisir, Škoda a pris la première place des ventes dans ce secteur au premier trimestre. «Les modèles Enyaq et Elroq étant les voitures électriques les plus vendues en Suisse. Les modèles ID.3 et ID.Buzz de VW, l'Audi Q4 e-tron et le Cupra Born sont également très appréciés», liste Mme Zell.

L'année dernière, soit son premier exercice complet en Suisse, MG a vendu 3673 voitures et atteint une part de marché de 1,6%. En se référant aux prix catalogue actuels (hors remises et TVA comprise), le prix de vente moyen d'un bolide à prise est de 38'071 francs.