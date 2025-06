La Poste a enregistré l'un des plus forts taux de croissance de son chiffre d'affaires l'an dernier, principalement grâce à l'augmentation des prix. En revanche, les volumes de lettres, de journaux et de magazines envoyés ont continué de baisser.

Keystone-SDA ATS

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à environ 4,3 milliards de francs en 2024, soit 3,6% de plus que l'année précédente, a indiqué lundi la Commission fédérale de la poste (PostCom) dans son rapport annuel. Pour la première fois depuis deux ans, l'entreprise a donc enregistré une hausse de son chiffre d'affaires. Cependant, ce chiffre reste en deçà du record atteint en 2021, année marquée par la pandémie.

Les augmentations de prix dans tous les segments de produits en sont responsables, car dans le même temps, les quantités expédiées ont globalement diminué de 4,6% pour atteindre environ 2,6 milliards d'envois. Seuls les envois de courriers, express et colis ont connu une croissance modérée. Les quantités de lettres, journaux et magazines expédiés ont continué à diminuer.

Fin 2024, la Suisse comptait 765 offices de poste et 1230 agences postales. Le nombre de points d'accès desservis a donc encore diminué de 11 l'an dernier.

Toujours moins de lettres

Porté par la forte demande dans le segment des colis, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté en moyenne de 0,8% par an depuis 2020, indique le rapport. Sur la même période, les volumes ont reculé en moyenne de 4% par an.

Le chiffre d'affaires total du marché des lettres s'est élevé à 1,5 milliard de francs en 2024, pour un volume de 1,6 milliard d'envois. Par rapport à l'année précédente, cela représente une hausse de 2,8%, selon PostCom. Cette augmentation s'explique principalement par les hausses tarifaires, puisque le nombre de lettres acheminées a baissé de 6,4% sur la même période. La tendance à la baisse des années précédentes s'est légèrement accentuée pour les lettres nationales.

Tant pour les lettres que pour les colis, la Poste a rempli les exigences réglementaires de Postcom. Pour les lettres, plus de 97% des livraisons ont respecté les délais d'acheminement, et pour les colis, plus de 96%. Concernant les journaux en abonnement, la Poste a atteint un taux annuel de 97,8% pour l'ensemble de la Suisse.

Remplacement par un service à domicile

Fin 2024, la Suisse comptait encore 765 offices de poste et 1230 agences postales. La Poste dispose au total d'un réseau de 1995 points d'accès desservis. Onze points d'accès ont été supprimés.

En revanche, le nombre de zones bénéficiant d'un service à domicile est passé à 1911 à la fin de l'année 2024, ce qui correspond à une augmentation de 13 zones par rapport à l'année précédente, selon la Commission fédérale de la poste. Cette augmentation est le résultat de la fermeture d'agences postales, le service de remplacement ayant été mis en place comme solution de remplacement.

Le nombre de ménages en Suisse bénéficiant d'un service à domicile a également augmenté pour atteindre 517'286 unités, ce qui correspond à 11,2% de tous les ménages du pays.

Le taux d'accessibilité de la Poste a dépassé la valeur cible de 90% dans tous les cantons. Au niveau national, le taux d'accessibilité annuel a atteint 96,7%. Comme l'année précédente, le taux d'accessibilité le plus élevé a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich, et le plus bas dans ceux de Fribourg, Berne et Uri.

Le financement autonome du service de base de la Poste est garanti à moyen terme. A plus long terme, l'entreprise ne pourra le garantir que si elle reste en mesure de conserver sa rentabilité. La Suisse ne pourra pas éviter à l'avenir un débat de fond sur l'adaptation du service de base et de son financement aux nouvelles conditions, écrit PostCom.