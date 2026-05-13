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Banques PostFinance a amélioré sa rentabilité au premier trimestre

ATS

13.5.2026 - 10:22

PostFinance a pu améliorer sa rentabilité au premier trimestre 2026, malgré des revenus en baisse. Le bras financier de la Poste Suisse a ainsi dégagé un résultat d'exploitation de 80 millions de francs, 12 millions de plus qu'un an auparavant.

Si PostFinance a pu améliorer sa rentabilité au 1er trimestre, ses revenus ont en revanche fléchi à 393 millions de francs, contre 416 millions à l'issue des trois premiers mois de 2025 (archives).
Si PostFinance a pu améliorer sa rentabilité au 1er trimestre, ses revenus ont en revanche fléchi à 393 millions de francs, contre 416 millions à l'issue des trois premiers mois de 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 10:22

13.05.2026, 10:25

Le produit d'exploitation a en revanche fléchi à 393 millions de francs, contre 416 millions à l'issue des trois premiers mois de 2025, ressort-il des tableaux publiés mercredi par la Poste. A fin mars, le patrimoine des clients de PostFinance se montait à 113,13 milliards, contre 107,09 milliards douze mois auparavant.

A l'issue du 1er trimestre, PostFinance recensait 3450 collaborateurs à temps plein, contre 3524 un an auparavant, sur un total de 35'038 salariés pour la Poste.

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