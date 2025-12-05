  1. Clients Privés
Economie PostFinance nomme une responsable des risques issue de la SGKB

ATS

5.12.2025 - 11:30

PostFinance a nommé Heidi Steiger au poste de cheffe des risques, de la conformité et du juridique (CRO) et membre du comité directeur à partir du 15 mars 2026. Elle travaille actuellement à la Banque cantonale de Saint-Gall.

Postfinance a choisi Heidi Steiger, la responsable Trésorerie de la Banque cantonale de Saint-Gall, pour devenir sa future responsable des risques, de la conformité et des affaires juridiques (archives).
Postfinance a choisi Heidi Steiger, la responsable Trésorerie de la Banque cantonale de Saint-Gall, pour devenir sa future responsable des risques, de la conformité et des affaires juridiques (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 11:30

05.12.2025, 11:32

Me Steiger compte «une longue expérience professionnelle et de gestion dans le secteur financier», selon le communiqué du bras financier du géant jaune paru vendredi.

Elle est actuellement responsable Trésorerie à la Banque cantonale de Saint-Gall, où elle a aussi officié en tant que cheffe des risques. Auparavant, elle était passée par UBS. «Heidi Steiger connaît parfaitement les exigences réglementaires des banques de détail ainsi que leur mise en oeuvre et leur application», souligne PostFinance.

La nouvelle venue succédera à Felicia Kölliker, qui a repris les rênes de l'unité Clientèle commerciale au 1er décembre. Patrick Muff dirigera par intérim l'unité des risques jusqu'à l'entrée en fonction de Mme Steiger.

