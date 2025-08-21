PostFinance, le bras financier du géant jaune, est parvenu à faire fi de la baisse des taux et à augmenter revenus et rentabilité au premier semestre. La filiale de La Poste veut néanmoins s'engager dans des activités moins dépendantes de la fluctuation des taux.

Postfinance souhaite se concentrer plus fortement sur des activités insensibles aux fluctuations des taux (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Sur les six premiers mois de 2025, Postfinance a enregistré un produit d'exploitation en hausse de 11,1% à 649 millions de francs, soutenu par forte une progression du résultat net des activités d'intérêt (+49,8%). Ce dernier a notamment profité d'un correctif dans ses placements au premier semestre 2024 et d'un effet comptable positif pendant la période sous revue.

Couplé à une baisse des charges opérationnelles de 5%, l'établissement a été en mesure de multiplier son résultat d'exploitation par plus de trois à 134 millions et son bénéfice net par près de deux à 110 millions, a-t-il détaillé jeudi dans son rapport semestriel.

Les avoirs de la clientèle ont quant à eux crû 1% à 107,7 milliards de francs. Postfinance a par contre subi des reflux de fonds de 455 millions, après des sorties de liquidités de 212 millions fin décembre dernier.

En guise de perspective, l'établissement explique devoir s'engager plus fortement dans des activités insensibles aux fluctuations des taux, notamment les placements, le négoce, les cartes de paiement et le trafic de paiement. Postfinance veut aussi se positionner plus fortement dans l'activité avec la clientèle privée et d'entreprises.

Début juillet, Postfinance avait annoncé vendre sa participation de 50% dans Yuh à Swissquote, la banque glandoise en ligne devenant ainsi seul propriétaire de l'application bancaire qu'elle a lancée il y a quatre avec le bras financier de La Poste. Cette opération se reflètera dans les résultats du deuxième semestre de Postfinance.