Les Etats-Unis sont un marché clé pour le fabricant de couteaux suisses Victorinox, les droits de douane constituent donc un défi «massif» pour l'entreprise. Pour son patron, délocaliser la production n'est pourtant pas une option.

Le logo Victorinox photographie le 28 septembre 2021 a Lausanne (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'entreprise basée à Ibach (SZ), non loin du lac des Quatre-Cantons, est actuellement en train de travailler avec ses équipes aux Etats-Unis pour trouver des solutions. Mais «relocaliser la production à l'étranger – en particulier pour les couteaux de poche – n'est pas une option», la marque étant par essence «définie par son origine suisse», a indiqué son patron, Carl Elsener, à l'AFP.

Malgré les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis aux produits helvétiques, «à court terme, la situation n'est pas encore critique», selon le patron de Victorinox, puisque les stocks aux Etats-Unis ont été augmentés avant leur entrée en vigueur.

«Gérable» à court terme

Les coûts supplémentaires qu'induisent ces droits de douane restent donc «gérables pour l'année en cours». Grâce à ces stocks, la marque suisse va «délibérément» pouvoir s'abstenir d'augmenter ses prix «jusqu'à la fin de l'année», précise-t-il.

«Toutefois, si ces droits de douane restent en place, nous sommes en train de contempler jusqu'à 13 millions de dollars de coûts supplémentaires par an à partir de 2026», prévient le patron du fabricant des couteaux suisses.

«Ces nouveaux droits de douane interviennent à un moment où la situation est déjà tendue», en raison de la force du franc face au dollar. Ils représentent donc «un défi massif pour notre compétitivité», insiste-t-il.

Rester «flexible»

Victorinox est en train de discuter avec ses équipes aux Etats-Unis pour voir «dans quelle mesure» des hausses de prix sont envisageables l'an prochain et si «certaines étapes», «comme le nettoyage final ou le packaging des couteaux professionnels», peuvent être faites «directement sur place», explique-t-il.

Mais si l'entreprise reste «flexible» pour «s'adapter à des conditions changeantes», il insiste sur le fait qu'elle reste «engagée» aux côtés de son site d'Ibach, où elle avait été fondée en 1884 par son arrière-grand-père.

En 2024, Victorinox a réalisé un chiffre d'affaires de 417 millions de francs. Les Etats-Unis, son premier marché d'exportation, contribuaient à 13% de ses ventes, ce chiffre grimpant à 18% pour ses ventes de couteaux professionnels et de cuisine.