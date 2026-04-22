L'économie helvétique ne connaît qu'une faible croissance actuellement, mais les crises mondiales se multiplient. Pour les Suisses, cela signifie en général que le porte-monnaie est plus vide à la fin du mois que d'habitude. Un économiste évalue la situation.

Aurons-nous bientôt moins d'argent dans notre porte-monnaie ? Image : Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Guerres, tensions, incertitudes : la situation mondiale reste tendue et l'économie mondiale est en pleine mutation. Avec leur politique douanière, les Etats-Unis ont bouleversé bien des choses. Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse ? Rudolf Minsch, économiste chez Economiesuisse, fait le point pour blue News.

Les conséquences directes

En raison de la guerre en Iran, nous ressentons également en Suisse le renchérissement du prix de l'essence. Photo : Jonas Walzberg/dpa

Les conséquences directes sont encore gérables. «Nous espérons que la conjoncture internationale, c'est-à-dire l'état général d'une économie nationale, ne dérivera pas», dit Minsch. Parmi les conséquences directes, on compte les changements de prix de l'essence et du diesel, les prix du mazout, les produits d'importation et les prix de l'énergie. Parallèlement, les prévisions actuelles montrent que la croissance de l'économie suisse est actuellement faible. Pour 2025, on s'attend à une augmentation d'environ 1,1 pour cent, pour 2026 à environ 1,4 pour cent. Selon le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), des conflits tels que la guerre en Iran et la politique commerciale américaine marquent de manière décisive la conjoncture actuelle.

La dépendance vis-à-vis de l'étranger

Les coûts de transport dans le domaine du commerce peuvent fortement augmenter en raison des crises. Illustration : Sina Schuldt/dpa

La dépendance vis-à-vis de l'étranger est centrale pour l'évolution de la conjoncture. «De manière générale, la Suisse gagne 40 pour cent de sa prospérité à l'étranger. Cela signifie qu'en général, il est mauvais pour la Suisse que des situations instables se produisent à l'étranger». En conséquence, les crises mondiales ont des répercussions directes sur la Suisse via, par exemple, les augmentations des prix des importations d'énergie ou de transport. Indirectement, l'incertitude freine les investissements : «Là où l'on ressent le plus l'incertitude, c'est dans les biens d'investissement durables, par exemple les placements financiers, où la demande a diminué».

Les conséquences pour les consommateurs

L'inflation augmentera l'année prochaine. Illustration : Jennifer Brückner/dpa

Ce qui se passe au niveau mondial a parfois des conséquences directes pour Monsieur et Madame tout le monde. «A la pompe, pour les frais de chauffage et pour les produits importés, les prix augmentent surtout en raison des conflits au Proche-Orient. C'est là que les Suisses le ressentent le plus», explique Minsch à propos des coûts de l'énergie. Certes, l'inflation est actuellement faible, elle n'était que d'environ 0,1 pour cent en 2025. Mais ce calme pourrait être trompeur.

«Nous nous attendons à une hausse générale de l'inflation. Pour l'instant, on ne la ressent pas beaucoup, mais il en sera autrement dans un an», explique Minsch. Les prévisions de la Banque nationale le montrent également : L'inflation devrait repartir à la hausse à moyen terme.

Nouvelle direction

En raison des ajustements quotidiens du gouvernement américain, les entreprises suisses ont dû se transformer considérablement. Photo : Keystone/AP/Mark Schiefelbein

La situation autour du détroit d'Ormuz reste particulièrement critique : «Plus le détroit est partiellement bloqué, plus la hausse des prix sera importante». Le blocage partiel se fait déjà sentir. Les compagnies maritimes comme Maersk adaptent leurs itinéraires, les compagnies aériennes comme Lufthansa réagissent à la hausse des prix du carburant. Parallèlement, l'industrie est mise sous pression, par exemple en raison de pénuries de matières premières.

Alors que les prix pourraient augmenter, beaucoup de choses continuent à se décider à l'étranger, surtout en Europe. «Plus de la moitié de nos exportations sont destinées à l'UE. Elle est de loin notre principal partenaire commercial». Les États-Unis suivent avec environ 18 pour cent.

Mais c'est justement de là que viennent les nouvelles incertitudes. «Les États-Unis ont durablement déstabilisé l'économie mondiale. On ne sait absolument pas si les règles d’aujourd’hui seront encore valables demain», déclare l’économiste. De fait, des études récentes montrent que les conflits commerciaux ou de nouveaux droits de douane pourraient freiner considérablement l'économie suisse. «Les entreprises suisses ont dû s'adapter fortement en raison de la forte incertitude liée à la politique douanière», explique Minsch. L’expert pense que les nouvelles adaptations apportées chaque jour par l'Amérique constitueront la nouvelle norme à l'avenir.

L'atout dans la manche

Le franc fort amortit certains obstacles économiques. Image : Keystone

Mais la Suisse a un atout dans sa manche. Dans ce contexte incertain, le franc agit comme un filet de sécurité. «En ce moment, le franc est fort. La Suisse peut faire face à un franc fort». En effet, selon Minsch, une monnaie forte n'est pas toujours mauvaise. Pour les Suisses, il vaut désormais la peine de passer des vacances dans de nombreux pays, car le pouvoir d'achat est plus élevé.

«Nous devons par exemple payer moins pour le pétrole par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays d'Europe», explique Minsch. Grâce à la force de la monnaie, les coûts plus élevés engendrés par le blocus partiel du détroit d'Ormuz sont en partie amortis par le franc. C'est justement en période de crise mondiale que le franc absorbe une partie de la charge pour les consommateurs.

Les gagnants et les perdants

Les entreprises de cybersécurité font partie des gagnants. Image : Nicolas Armer/dpa

Mais la stabilité a ses limites. Les secteurs orientés vers l'exportation souffrent actuellement beaucoup. Cela se voit aussi dans les chiffres : L'industrie et les exportations évoluent actuellement plus faiblement que l'économie intérieure.

Mais Minsch voit aussi des gagnants : «Les spécialistes de la cybersécurité et les entreprises qui conseillent les autres dans les situations de crise sont les gagnants», conclut le spécialiste.