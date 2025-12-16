  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Commerce de détail Première baisse d'effectifs dans l'horlogerie depuis le post-Covid

ATS

16.12.2025 - 08:16

Les effectifs dans l'industrie horlogère suisse enregistrent leur première baisse depuis la période post-Covid, mesurée à fin septembre, informent mardi les patrons du secteur.

Les perspectives pour 2026 restent incertaines pour les horlogers suisses, avec une pression sur les employés qui ne bénéficieront plus des dispositifs de réduction de l'horaire de travail . (archives)
Les perspectives pour 2026 restent incertaines pour les horlogers suisses, avec une pression sur les employés qui ne bénéficieront plus des dispositifs de réduction de l'horaire de travail . (archives)
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 08:16

16.12.2025, 08:38

Ceux-ci s'attendent à ce que les perspectives pour 2026 restent incertaines, avec une pression sur les employés qui ne bénéficieront plus des dispositifs de réduction de l'horaire de travail (RHT).

Sur neuf mois, l'horlogerie helvétique perd 835 postes, soit une diminution de 1,3% par rapport à la même période en 2024, fait savoir la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) dans un communiqué. «Ces résultats reflètent les efforts des entreprises pour préserver l'emploi dans un contexte exigeant. Le recours étendu aux RHT, ainsi que leur prolongation, a permis de limiter l'ampleur de cette diminution et de maintenir la capacité productive», soulignent les patrons.

Ce recul des effectifs à précisément 64'807 collaborateurs s'inscrit dans un environnement économique exigeant, «marqué par une baisse des volumes et par un contexte de consommation mondiale en ralentissement», ajoutent-ils. Ainsi, à la fin novembre, plus d'un quart des entreprises liées à l'horlogerie avait opté pour des mesures de RHT, «dont la prolongation de 18 à 24 mois a été déterminante pour limiter l'impact sur l'emploi et préserver la continuité des savoir-faire horlogers».

Par région, les cantons historiques de sous-traitance horlogère et microtechnique enregistrent les baisses les plus marquées: soit 4,2% dans le canton de Vaud, 3,5% dans celui de Neuchâtel, 3,2% dans celui du Jura et de 2,1% dans celui de Berne. Cette contraction reflète la baisse des volumes dans les activités de composants, d'outillage et d'assemblage, ainsi que les difficultés rencontrées dans les secteurs connexes à la microtechnique, comme les machines ou l'automobile, qui renforcent la pression sur les fournisseurs.

Dynamique positive à Genève

A l'inverse, le canton de Genève affiche une dynamique positive et enregistre une progression de 3,0% des effectifs, portée par des segments moins exposés aux aléas économiques. Selon l'expert en horlogerie Olivier Müller, contacté par AWP, cette hausse s'explique par le fait que les principales maisons horlogères faisant dans le très haut de gamme se trouvent à Genève – comme Rolex, Patek Philippe ou Vacheron Constantin – et que le segment est nettement moins touché par les aléas économiques.

Dans le reste de la Suisse, une hausse de 2,9% est observée, notamment en raison de nouvelles implantations d'entreprises, «mais sur des volumes nettement plus modestes que ceux des régions de l'Arc horloger», relève la Convention patronale.

Pour 2026, si la conjoncture peu favorable devait perdurer, «il est vraisemblable que certaines entreprises seront contraintes de redimensionner leur outil de production, malgré les efforts engagés pour s'adapter dans un environnement économique toujours plus exigeant», avertit-elle.

M. Müller estime que des vagues de licenciements pourraient survenir, si les RHT n'étaient pas prolongées au-delà des 24 mois actuels, ce qui est à craindre puisque cette mesure «est conjoncturelle et non pas structurelle». Et même en cas de scénario plus positif, avec une reprise sur les marchés courant 2026, par exemple, l'amélioration ne se ferait pas sentir avant plusieurs mois, selon lui.

Dans ce contexte morose, les patrons tiennent par ailleurs à signaler que le nombre d'apprentis s'est malgré tout enrobé sur un an de 2,7%, et se monte à 1685 personnes: «Ces chiffres confirment l'engagement du secteur pour la transmission des savoir-faire et le développement des compétences face aux évolutions technologiques et aux exigences de qualité.»

Les plus lus

Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite
Au Chili comme ailleurs, le vent a tourné. Et cette fois, il souffle fort
«Désolée», Brigitte Macron s'explique enfin
«J'ai vu sa poussette renversée, j’ai cru qu'il était mort»
La Suisse poursuivie à Strasbourg pour profilage racial
Face aux critiques, une nouvelle règle voit le jour en tennis