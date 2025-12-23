  1. Clients Privés
Achats petits, mais nombreux Premier bilan positif des ventes de Noël, malgré la morosité

ATS

23.12.2025 - 13:23

A l'approche des fêtes, la course aux cadeaux entre dans sa dernière ligne droite. A l'heure de tirer un premier bilan, sans être euphoriques, les détaillants sont plutôt optimistes malgré un climat de consommation plutôt morose.

Les Suisses prévoient de dépenser davantage à Noël cette année (archives)
Les Suisses prévoient de dépenser davantage à Noël cette année (archives)
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 13:23

23.12.2025, 13:32

Les consommateurs font preuve d'une certaine retenue. Les commandes de moins de 50 francs sont en hausse chez le commerçant en ligne Brack. «Cela est aussi probablement dû au fait que nous avons réduit les frais de port pour les petits montants», tempère un porte-parole auprès de l'agence AWP.

Les ménages s'inquiètent des hausses de prix des biens de consommation courante, des primes d'assurance maladie et des loyers, comme le montre une enquête menée par la Swiss Retail Federation et le cabinet de conseil EY: 42% des personnes interrogées estiment que leur situation financière s'en trouve fortement affectée.

Pourtant, les Suisses prévoient de dépenser en moyenne 341 francs pour leurs cadeaux de Noël, soit 21% de plus que l'année dernière et presque autant que lors de l'année record 2022.

Même constat chez les grands détaillants. «Les clients sont davantage en quête de bonnes affaires. Dans le même temps, l'importance des cadeaux de Noël et des produits haut de gamme demeure élevée», observe une porte-parole de Coop.

iPhones et friteuses

Dans l'ensemble, le bilan intermédiaire est positif. «Les ventes de Noël sont toujours la période la plus prolifique pour nous et cette année ne fait pas exception», relève Digitec Galaxus. Les iPhones, friteuses à air et sets Lego sont parmi les plus recherchés sur la plateforme. Les parfums, les livres pour enfants et les écouteurs auront aussi leur place sous le sapin.

Côté alimentation, la demande reste marquée par la tradition. Chez Migros et Coop, la fondue chinoise, la raclette et les fruits tropicaux sont, sans surprise, en tête. «La seule tendance notable concerne le segment des vins mousseux, où les variantes sans alcool gagnent en importance», relève Coop.

L'autre tendance est le retour en force des achats dans les villes et les centres commerciaux, où la fréquentation est en hausse, selon l'étude de la Swiss Retail Federation et d'EY.

Mais il est encore prématuré de tirer un bilan définitif, la semaine en cours et les jours précédant le Nouvel an étant décisifs.

