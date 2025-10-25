  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Entre Zurich à Palma Swiss inaugure son premier A350, le «Lausanne»

ATS

25.10.2025 - 08:07

Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de «Lausanne» a pris son envol pour la première fois avec des passagers à bord 233, au total. Le vol LX2152 relie Zurich à Palma de Majorque.

Des images du flanc d'un des nouveaux avions Airbus A350 de la compagnie Swiss sur le tarmac de l’aéroport de Zurich, juste après son arrivée de Toulouse, avec seulement l'équipage à son bord, le 9 octobre dernier à Kloten.
Des images du flanc d'un des nouveaux avions Airbus A350 de la compagnie Swiss sur le tarmac de l’aéroport de Zurich, juste après son arrivée de Toulouse, avec seulement l'équipage à son bord, le 9 octobre dernier à Kloten.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:07

25.10.2025, 08:12

Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 «Lausanne» sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.

Considéré comme un «bagage». La compagnie aérienne perd votre chien? Il ne vaut pas plus qu'une valise!

Considéré comme un «bagage»La compagnie aérienne perd votre chien? Il ne vaut pas plus qu'une valise!

«Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (...). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible», a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme «le plus moderne de la flotte Swiss», selon la compagnie.

Les plus lus

L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière
Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer
La meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité incompressible
Donald Trump en route pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping
«Le nombre de personnes qui se sont fait traiter de Passe-Partout…»
«Elle était une figure maternelle pour le pays» : la Reine Mère de Thaïlande s’est éteinte