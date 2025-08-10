Face à l’ultimatum américain, le douloureux dilemme de l’Inde

Mettre fin aux achats de pétrole russe ou se voir attribuer des droits de douane élevés, tel est l'ultimatum lancé par Washington à New Delhi et qui pourrait avoir des conséquences politiques et économiques majeures tant au niveau national qu'à l'étranger.

Sans mentionner directement le président américain, Modi a déclaré jeudi que «l'Inde ne fera jamais de compromis» sur les intérêts de ses agriculteurs (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Narendra Modi, le premier ministre indien, qui dirige la nation la plus peuplée au monde et la cinquième économie mondiale doit faire face à des décisions difficiles. Le président américain Donald Trump a donné à son allié de longue date qui est l'un des plus grands importateurs de pétrole brut au monde, trois semaines pour trouver des fournisseurs alternatifs.

Pour M. Trump, la date limite du 27 août est une tentative de priver Moscou d'un revenu important pour son offensive en Ukraine. Les prélèvements de 25% déjà en place doubleront à 50% si l'Inde ne conclut pas un accord.

«C'est une embuscade géopolitique avec une mèche de 21 jours», a écrit Syed Akbaruddin, ancien diplomate indien auprès de l'ONU, dans le journal Times of India.

Laa réponse de l'Inde

New Delhi a décrit la décision de Washington comme «injuste, injustifiée et irraisonnable», tandis que M. Modi a semblé défiant. Sans mentionner directement le président américain, il a déclaré jeudi que «l'Inde ne fera jamais de compromis» sur les intérêts de ses agriculteurs.

L'agriculture emploie un grand nombre de personnes en Inde et a été un point-clé de friction dans les négociations commerciales. Tout cela semble bien loin des premiers espoirs du pays pour un traitement tarifaire spécial après que M. Trump a déclaré en février qu'il avait créé un «lien spécial» avec M. Modi.

«La résilience des relations entre les États-Unis et l'Inde... est désormais mise à l'épreuve plus que jamais au cours des 20 dernières années», a déclaré Michael Kugelman, de la fondation Asie-Pacifique du Canada.

L'impact sur le pays

La Russie représentait presque 36% du total des importations en pétrole brut de l'Inde en 2024, qui achète environ 1,8 million de barils de pétrole brut russe à prix réduit par jour.

Acheter du pétrole russe a permis à l'Inde d'économiser des milliards de dollars sur les coûts d'importation, maintenant les prix du carburant domestique relativement stables. Changer de fournisseur entraînera probablement des augmentations de prix, mais ne pas le faire affectera les exportations de l'Inde.

La fédération des organisations exportatrices indiennes a averti que le coût des droits de douane américains supplémentaires risquait de rendre de nombreuses entreprises «non viables». Urjit Patel, un ancien gouverneur de la banque centrale, a déclaré que les menaces de M. Trump étaient les «pires craintes» de l'Inde.

Qu'a fait Narendra Modi?

Le président indien a cherché à renforcer ses liens avec d'autres alliés. Jeudi, il a par exemple appelé le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et les deux hommes sont convenus de la «nécessité de défendre le multilatéralisme».

Le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou, déclarant que les dates d'une visite du dirigeant russe étaient «presque finalisées».

Selon les médias indiens, M. Modi pourrait également se rendre en Chine à la fin août. Ce serait sa première visite depuis 2018, bien que cela n'ait pas été confirmé officiellement. L'Inde et la Chine voisine se disputent depuis longtemps une influence stratégique à travers l'Asie du Sud.

Les administrations américaines successives ont longtemps considéré l'Inde comme un partenaire clé ayant des intérêts similaires concernant la Chine. «Tous ces investissements, tout ce travail minutieux, accompli par de nombreux présidents américains et premiers ministres indiens, sont en danger», a déclaré à l'AFP Ashok Malik, du cabinet de conseil en affaires The Asia Group. «Pour être honnête, je n'ai pas vu la relation aussi troublée depuis le début des années 1990. Je ne dis pas que tout est fini, mais elle est en danger».

Changement de politique possible?

M. Modi risque un potentiel retour de bâton national s'il est perçu comme se pliant à Washington. «L'Inde doit rester ferme et mettre ses intérêts nationaux en premier», a écrit le journal Indian Express dans un éditorial.

Les politiciens de l'opposition, eux, surveillent activement. Mallikarjun Kharge, président du congrès, le principal parti d'opposition, a averti que le gouvernement était «dangereusement hésitant». Il a également souligné la politique de longue date de l'Inde de «non-alignement».

«Toute nation qui punit arbitrairement l'Inde pour notre politique éprouvée d'autonomie stratégique ne comprend pas l'armature solide dont est faite l'Inde», a déclaré M. Kharge dans un communiqué.

Cependant, Syed Akbaruddin, un diplomate à la retraite a indiqué qu'il y avait encore de l'espoir. New Delhi peut être «intelligemment flexible», a déclaré M. Akbaruddin, suggérant que cela pourrait signifier «acheter davantage de pétrole américain si son prix est compétitif ou engager la Russie sur la question du cessez-le-feu».