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Suisse Propriété du logement : beaucoup d'aspirants, peu d'objets

ATS

20.5.2026 - 09:06

Le désir d'accéder à la propriété de son logement se heurte toujours en Suisse à un double obstacle. Les propriétaires de longue date ne sont pas disposés à vendre d'une part et les critères de financement demeurent souvent infranchissables de l'autre.

Le chez-soi à soi reste utopique pour bon nombre de résidents en Suisse. (archive)
Le chez-soi à soi reste utopique pour bon nombre de résidents en Suisse. (archive)
ATS

Keystone-SDA

20.05.2026, 09:06

20.05.2026, 09:08

Ainsi, si 70% des jeunes de 25 à 40 ans expriment le souhait de posséder leur logement, seuls 16% des propriétaires songent à céder leurs biens, selon les résultats d'un sondage annuel réalisé par Helvetia Assurances et Moneypark diffusés mercredi.

Concernant le logement idéal, une moité des sondés rêvent d'une maison individuelle et 43% affichent une préférence pour la campagne. Seul un tiers des locataires se dit satisfait de son habitat, contre 54% pour les propriétaires d'appartements et 89% des possesseurs de villas.

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