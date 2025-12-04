Morosité conjoncturelle et vagues de suppressions de postes n'ont pas entamé l'attrait pour la propriété du logement en novembre, interprètent jeudi le prestataire de conseils en immobilier CIFI et la plateforme ImmoScout24, à la lueur d'une nouvelle hausse des prix requis tant pour les maisons individuelles que pour les appartements en immeubles.

Le prix moyen au mètre carré pour les villas s'est enrobé de 0,3% sur un mois ou 2,2% sur un an. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le prix moyen au mètre carré pour les villas s'est enrobé de 0,3% sur un mois ou 2,2% sur un an pour atteindre 7823 francs, quand celui pour les propriétés par étage a enflé de respectivement 0,6% ou 5,2%, à 9262 francs.

Les auteurs du rapport notent toutefois de grandes disparités géographiques, avec notamment une baisse de prix de 2,5% pour les maisons individuelles dans l'est du pays, attribuée à une offre plus étendue que dans le reste de l'Helvétie. La région n'a par contre pas échappé à l'inflation des logements en copropriété, qui a atteint 3,4%.

En région lémanique, la barre pour l'accès à la copropriété a été marginalement abaissée de 0,1%, quand celle pour les villas a été relevée de 0,2%.