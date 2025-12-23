La flambée immobilière pénalise les propriétaires de longue date

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Critères de solvabilité La flambée immobilière pénalise les propriétaires de longue date

ATS

23.12.2025 - 08:22

Le doublement des prix de l'immobilier ces 25 dernières années pourrait placer les propriétaires de longue date en délicatesse. Calculés sur la base de la valeur du bien, les critères de solvabilité pour bénéficier d'un prêt hypothécaire augmentent par conséquent aussi.

Dans leur analyse menée sur 500 biens immobiliers achetées en l'an 2000 en Suisse romande et outre Sarine, les experts de Moneypark montrent que la valeur moyenne est passée de 730'000 francs à 1,42 million.
Dans leur analyse menée sur 500 biens immobiliers achetées en l'an 2000 en Suisse romande et outre Sarine, les experts de Moneypark montrent que la valeur moyenne est passée de 730'000 francs à 1,42 million.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

23.12.2025, 08:22

Il s'agit en particulier de la capacité financière, basée sur les frais d'entretien et les charges qui représentent environ 1% de la valeur du bien. Pour cocher ce critère, les dépenses durables consacrées au logement ne devraient pas dépasser un tiers du revenu. Or, «si la valeur du bien immobilier augmente, le montant calculé des frais d'entretien et des charges augmente et doit être couvert par des revenus supplémentaires», écrit Moneypark dans un communiqué diffusé mardi.

De plus, si l'état du bien immobilier se détériore pendant la durée de propriété, le pourcentage utilisé pour le calcul peut augmenter, ce qui renforce encore l'exigence de capacité financière, poursuit le portail financier.

Dans leur analyse menée sur 500 biens immobiliers achetées en l'an 2000 en Suisse romande et outre Sarine, les experts de Moneypark montrent que la valeur moyenne est passée de 730'000 francs à 1,42 million. Les acheteuses et acheteurs de l'époque devraient aujourd'hui pouvoir compter sur environ 20% de revenus supplémentaires pour assurer leur capacité financière.

Et même si les salaires nominaux ont progressé de 30% au cours de la période, la situation se corse au moment du départ à la retraite, puisque la rente s'avère souvent insuffisante.

Dans l'exemple cité par Moneypark, le revenu était d'environ 170'000 francs avant le départ à la retraite. Les propriétaires qui n'ont jusqu'à présent effectué que l'amortissement obligatoire de leur hypothèque auraient besoin d'une rente de 116'000 francs en raison de l'augmentation du montant calculé pour les charges, ce qui correspond à 89% du dernier revenu. Or, avec un taux de remplacement visé d'au moins 60% issu de l'AVS et de la caisse de pension, la rente atteint environ 102'000.

«Cela signifie que la capacité financière n'est souvent plus garantie en raison de l'augmentation des charges», pointent les experts, critiquant au passage une «réglementation rigide» et d'autant plus problématique que plus des trois quarts des 61-65 ans désirent rester vivre dans leur logement.

Les plus lus

Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant
Le drôle d'effet de l'Ozempic sur les restos américains
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
La flambée immobilière pénalise les propriétaires de longue date
«C'était le moment, avant que mon père s'éteigne, de partager ce que j'ai reçu»
La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux