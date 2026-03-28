L'UE parle d'un «moment crucial « pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la ministérielle à Yaoundé. «Nous allons travailler dur jusqu'à la dernière minute» pour une feuille de route ambitieuse, a promis samedi le commissaire européen Maros Sefcovic.

"Je suis venu avec un agenda de réforme ambitieux mais indispensable", a déclaré le commissaire européen Maros Sefociv (archives). ATS

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Le monde a changé et l'OMC «non», a-t-il dit à la presse. Il a affirmé avoir eu une «très bonne discussion» avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer à la fois sur la réforme de l'organisation et sur les questions bilatérales entre Washington et Bruxelles.

«Nous nous en tiendrons aux termes» de l'accord conclu l'année dernière entre le président américain Donald Trump et celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen et qui vient d'être avalisé par le Parlement européen, a insisté M. Sefcovic. L'UE veut «des tarifs bas ou pas de tarifs du tout», a-t-il ajouté.

Mais il faut aussi répondre avec les autres principales économies avec une approche commune, selon lui. Notamment sur la surcapacité qui pousse plusieurs d'entre elles à appliquer des mesures de sauvegarde.

A Yaoundé, les Etats-Unis ne souhaitent pas une feuille de route trop précise sur la réforme au terme de la ministérielle camerounaise. «Je suis venu avec un agenda de réforme ambitieux mais indispensable», a rétorqué M. Sefcovic.

Les Vingt-Sept veulent davantage de flexibilité pour l'organisation. Il faut avancer de manière «multilatérale lorsque l'on peut et avec des plurilatérales lorsque nous le devons». Un moyen selon lui de répondre aux questions urgentes qui se posent à l'économie mondiale.

Et M. Sefcovic de réitérer aussi la volonté européenne d'une équité plus importante à l'OMC. «Le niveau de notification des subventions est extrêmement bas» et a abouti aux distorsions de l'environnement commercial international, a insisté le commissaire.