La Poste a vu son résultat d'exploitation et son bénéfice fondre nettement au premier semestre 2025 par rapport à la même période de l'an dernier. Elle prévoit une hausse des tarifs et la suppression d'une centaine d'emplois.

Sous pression, la Poste prévoit de supprimer une centaine d'emplois (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le chiffre d'affaires n'a reculé que légèrement par rapport au premier semestre 2024. En revanche, le résultat d'exploitation est en baisse de 29%, à 118 millions de francs. Et le bénéfice a chuté de 44%, à 74 millions de francs, note l'entreprise jeudi dans un communiqué. Ces résultats sont «conformes aux attentes», selon elle.

Pour faire face à ce recul, la Poste mise sur des hausses de tarifs et des gains d'efficacité. Elle prévoit de «réorienter les unités centrales de RéseauPostal d'ici 2026». Cette réorganisation pourrait impliquer au maximum 100 résiliations et 20 adaptations de contrats, indique La Poste.

Syndicom dénonce une mesure «inacceptable». «La politique insuffisante du personnel ne doit pas se faire aux dépens des employés», affirme le syndicat.