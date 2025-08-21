  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sociétés de tansport Résultats en baisse pour la Poste, qui biffe une centaine d'emplois

ATS

21.8.2025 - 09:24

La Poste a vu son résultat d'exploitation et son bénéfice fondre nettement au premier semestre 2025 par rapport à la même période de l'an dernier. Elle prévoit une hausse des tarifs et la suppression d'une centaine d'emplois.

Sous pression, la Poste prévoit de supprimer une centaine d'emplois (image d'illustration).
Sous pression, la Poste prévoit de supprimer une centaine d'emplois (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 09:24

21.08.2025, 09:33

Le chiffre d'affaires n'a reculé que légèrement par rapport au premier semestre 2024. En revanche, le résultat d'exploitation est en baisse de 29%, à 118 millions de francs. Et le bénéfice a chuté de 44%, à 74 millions de francs, note l'entreprise jeudi dans un communiqué. Ces résultats sont «conformes aux attentes», selon elle.

Pour faire face à ce recul, la Poste mise sur des hausses de tarifs et des gains d'efficacité. Elle prévoit de «réorienter les unités centrales de RéseauPostal d'ici 2026». Cette réorganisation pourrait impliquer au maximum 100 résiliations et 20 adaptations de contrats, indique La Poste.

Syndicom dénonce une mesure «inacceptable». «La politique insuffisante du personnel ne doit pas se faire aux dépens des employés», affirme le syndicat.

Les plus lus

Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
L'Anglaise la plus âgée de tous les temps veut fêter ses 116 ans tranquille!
Deux morts après la chute d'un bloc rocheux près de Chamonix
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête