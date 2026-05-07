Le réassureur Swiss Re a enregistré une performance financière mitigée au premier trimestre, alors que le groupe zurichois a vu ses renouvellements des contrats reculer. La direction s'estime en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers en 2026.

Le siège de Swiss Re sur les bords du lac de Zurich (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Entre janvier et fin mars, le groupe zurichois a enregistré des recettes d'assurance en baisse de 4% sur un an à 10,03 milliards de dollars, essentiellement en raison d'un recul de 9% dans l'activité dommages et accidents (P&C Re). L'activité avec les entreprises (Corporate Solutions) a également décliné (-4%), alors que les affaires d'assurance vie (L&H) ont accéléré de 6%.

Le bénéfice net a quant à lui atteint 1,51 milliard, un bond de 19%, porté par un résultat des souscriptions et des investissements en hausse, a-t-il annoncé jeudi.

Profitant d'un nombre réduit de catastrophes naturelles importantes, le ratio combiné (mesurant le rapport entre les charges des sinistres ainsi que les frais généraux et les primes encaissées) dans l'assurance dommages et accidents s'est amélioré de 6,5 points de pourcentage à 79,5%, faisant nettement mieux que les 85% visés sur l'ensemble de l'année.

Alors que le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, le profit net dépasse les 1,19 milliard anticipés par le marché.

Swiss Re a par ailleurs fait état d'un renouvellement des contrats en recul au 1er avril, enregistrant des nouvelles primes en repli de 8% à 2,3 milliards dans les activités P&C Re. Ce repli résulte d'une baisse nette des prix de 6,1% et d'une «gestion active» dans un «environnement de prix plus difficile».

Réserves financières additionnelles

«Nos solides résultats au premier trimestre reflètent les actions stratégiques entreprises ces dernières années pour renforcer nos activités», alors que le groupe fait face à «un environnement de marché plus difficile», a souligné le directeur général Andreas Berger, cité dans un communiqué.

Le directeur financier Anders Malmström a quant à lui indiqué que Swiss Re avait notamment mis de côté «des réserves financières supplémentaires» pour faire face à «d'éventuels effets inflationnistes du conflit au Moyen-Orient».

Swiss Re estime être «en bonne voie» pour atteindre ses objectifs financiers en 2026. La direction vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice, un ratio combiné P&C Re inférieur à 85% et à 91% pour la réassurance-vie (L&H Re). Un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars sera conduit en 2026.