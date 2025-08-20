  1. Clients Privés
Recettes en baisse Raiffeisen a souffert des taux d'intérêt au premier semestre

ATS

20.8.2025 - 08:03

La coopérative bancaire Raiffeisen a fait état de résultats en baisse sur les six premiers mois de l'année. Le bénéfice net du numéro deux helvétique en son secteur a reculé de 13,6% sur un an à 555 millions de francs.

Pour 2025, la direction s'attend à un résultat en repli par rapport à l'exercice précédent.
Pour 2025, la direction s'attend à un résultat en repli par rapport à l'exercice précédent.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 08:03

20.08.2025, 08:05

De janvier à fin juin, le résultat d'exploitation a fléchi de 13,7% à 670 millions, indique un communiqué paru mercredi. Le rapport entre les coûts et les revenus a pris 3,9 points de pourcentage à 59,2%.

Les recettes se sont établies à 1,89 milliards de francs, en baisse de 2,9%.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont atteint 1,3 milliard, soit 7,5% de moins. Une baisse «attendue» par la banque après les baisses du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS) au premier semestre. Les recettes provenant des opérations de commissions et des prestations de service ont augmenté de 9,1% à 366 millions. Et, celles résultant du négoce ont pris 8,5% à 136 millions.

Fin juin, la somme au bilan a avancé de 2,1% à 311,95 milliards. Le total des prêts et crédits à la clientèle s'élevait à près de 239 milliards (+2,6%) dont des volumes hypothécaires affichés à 226,30 milliards (+2,5%). Les dépôts à la clientèle ont augmenté de 2,6% à 220,40 milliards. Enfin, la masse sous gestion a progressé de 3,4% sur un an à 271,76 milliards.

Pour 2025, la direction s'attend à un résultat en repli par rapport à l'exercice précédent.

