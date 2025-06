Raiffeisen a récolté plus de quatre millions de francs pour Blatten (VS). La coopérative bancaire saint-galloise a lancé une collecte de dons sur sa plateforme de crowdfunding (financement participatif) en faveur des victimes de la catastrophe naturelle.

Plus de 14’000 parraines et parrains se sont montrés solidaires. Chaque don sur la plateforme a été doublé par Raiffeisen jusqu’à un million de francs, a communiqué lundi le deuxième groupe bancaire de Suisse. Par ailleurs, la Fondation du Centenaire Raiffeisen va soutenir la reconstruction dans la région.

Les dons seront versés directement au Parrainage suisse pour les communes de montagne et à la Croix-Rouge suisse (CRS). Ensemble avec les autorités, ces organisations soutiennent des personnes et des projets, précise le communiqué.

Le 28 mai, l’effondrement de la montagne a détruit en grande partie le village de Blatten. Les dégâts ont été estimés à 320 milions de francs. Dans un premier temps, une aide d’urgence a été fournie pour faire face à des besoins urgents et à des coûts supplémentaires conséquents.

Geste des banques

Les aides transitoires, par exemple pour les abris temporaires ou les frais de mobilité liés à l’évacuation, ainsi que les travaux de nettoyage et de réparation, suivront dans un deuxième temps. A plus long terme, la reconstruction des établissements publics détruits sera cofinancée, tout comme les coûts non couverts par les assurances ou les prestations publiques.

Les dons des banques s'ajoutent aux contributions de la Confédération, de nombreux cantons et organisations comme la Chaîne du Bonheur notamment. La Banque cantonale du Valais a déjà débloqué 1 million de francs pour la reconstruction du village tandis qu'UBS a annoncé un don d'un million de francs pour les habitants de Blatten. Les amortissements et les intérêts pour les crédits hypothécaires des personnes affectées sont suspendus par la grande banque.

Les principales banques actives dans le Lötschental ont fait un geste et annoncé suspendre et, dans certains cas, supprimer pour les maisons détruites les intérêts hypothécaires et amortissements jusqu'à la fin de l'année. Le ministre valaisan de l'économie Christophe Darbellay a cependant appelé à trouver une solution pour ces dettes.