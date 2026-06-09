  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conjoncture Raiffeisen rabote ses prévisions pour l'économie suisse

ATS

9.6.2026 - 08:50

Les économistes de la banque Raiffeisen ont revu à la baisse leurs attentes en matière de croissance économique de la Suisse pour cette année et la suivante, tout en relevant leur prévision d'inflation, face notamment à la guerre au Moyen-Orient qui se prolonge.

Selon les économistes, des pénuries d'approvisionnement moins généralisées, la faiblesse de la demande ainsi que le marché du travail en difficulté limitent les risques d'effets de second tour plus marqués des prix de l'énergie. (archive)
Selon les économistes, des pénuries d'approvisionnement moins généralisées, la faiblesse de la demande ainsi que le marché du travail en difficulté limitent les risques d'effets de second tour plus marqués des prix de l'énergie. (archive)
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 08:50

09.06.2026, 08:59

Les experts de la coopérative bancaire tablent désormais sur un produit intérieur brut (PIB), ajusté des événements sportifs, en hausse de 0,8% en 2026 et de 1,3% en 2027, respectivement 0,1 point de pourcentage de moins que dans leurs précédentes prévisions début mai, ont-ils indiqué mardi dans une étude conjoncturelle.

Pour cette année, la Suisse devrait mieux s'en sortir que la zone euro (+0,6%) et le Japon (+0,2%), mais elle restera nettement derrière les Etats-Unis (+1,9%) et la Chine (+4,0%).

Côté inflation, Raiffeisen a par contre revu à la hausse ses attentes, l'accélération des prix à la consommation étant désormais attendue à 0,7% cette année – deux points de pourcentage de plus que précédemment prévu – et à 0,9% la suivante (stable).

Le conflit au Moyen-Orient «freine la demande mondiale et retarde la reprise tant attendue dans l'industrie européenne. Les perspectives d'emploi en Suisse restent donc moroses, entraînant une nouvelle légère hausse du chômage», ont averti les économistes de Raiffeisen.

«Compte tenu de la part nettement plus faible de l'énergie dans le panier des prix à la consommation, la hausse de l'inflation reste modérée en Suisse», ont-ils nuancé. Selon ces derniers «contrairement à 2022 (avec le début de la guerre en Ukraine), des pénuries d'approvisionnement moins généralisées, la faiblesse de la demande ainsi que le marché du travail en difficulté limitent les risques d'effets de second tour plus marqués des prix de l'énergie, ce qui fait qu'une nouvelle hausse forte de l'inflation n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant».

En mai, l'inflation avait atteint 0,6% sur un an, au même niveau que le mois précédent mais représentant un doublement par rapport à mars (0,3%). Les prix à la consommation se situent ainsi clairement dans la fourchette de 0% à 2% défendue par la Banque nationale suisse.

Les plus lus

Comment les milliardaires de la tech se préparent à la fin du monde
La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale
100 entreprises accentuent les inégalités – 9 sont suisses
Nantes : «Avant ils tiraient dans les jambes, maintenant ils donnent la mort»
La mairie de Los Angeles se jouera entre deux démocrates
Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer