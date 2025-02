Le nombre de mises en circulation en Suisse a reculé de 2% sur un an en janvier, à 19'397 véhicules routiers à moteur. Les voitures électriques et hybrides ainsi que les motocycles affichent les plus fortes progressions.

Dans la catégorie des véhicules de transport de personnes, le recul a été de 30% par rapport au même mois en 2024, appuyé par un délaissement pour les mobilhomes (-31%). ATS

Keystone-SDA, ib ATS

Dans la catégorie des véhicules de tourisme (-3%), ceux fonctionnant au diesel ont reculé de 28% et ceux à essence de 23%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. Les électriques (+23%) et les hybrides normaux (+18%) ont par contre accéléré.

Dans la catégorie des véhicules de transport de personnes, le recul a été de 30% par rapport au même mois en 2024, appuyé par un délaissement pour les mobilhomes (-31%). Les utilitaires n'ont pas fait mieux avec une baisse de 5% des immatriculations, tout comme les véhicules industriels qui freinent de 7%.

De leur côté, les véhicules agricoles ont progressé, prenant 18%, et les motocycles affichent une hausse de 20%.