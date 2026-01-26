Le lait infantile Babybio Optima, produit par la société française Vitagermine et en vente exclusivement dans les magasins des coopératives Migros Genève, Neuchâtel-Fribourg, Vaud et Valais, a fait l'objet d'un rappel.

Recentré sur l'activité Supermarché, Migros a investi 2 milliards de francs dans son coeur de métier, afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le rappel du lait premier âge «est une simple mesure de précaution en raison de la présence possible de la toxine cérulide», rapporte Migros dans un communiqué paru lundi.

Les clients ayant acheté le produit concerné doivent le rapporter dans un magasin Migros.