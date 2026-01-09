  1. Clients Privés
Le plus grand rappel de l'histoire de Nestlé Rappel de laits infantiles : plus de 10 usines Nestlé touchées, selon l'Autriche

ATS

9.1.2026 - 12:23

En rappelant des laits infantiles à l'échelle mondiale, Nestlé procède au «plus grand rappel» de produits de son histoire, ont affirmé les autorités autrichiennes. Celles-ci évoquent plus de dix usines concernées. Nestlé, contacté par l'agence AWP, n'a pas confirmé.

Le rappel concerne plus de 800 produits provenant de plus de dix usines Nestlé, selon le Ministère fédéral autrichien de la Santé (archives).
Le rappel concerne plus de 800 produits provenant de plus de dix usines Nestlé, selon le Ministère fédéral autrichien de la Santé (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.01.2026, 12:23

09.01.2026, 12:33

«Au total, le rappel concerne plus de 800 produits provenant de plus de dix usines Nestlé. Il s'agit du plus grand rappel de produits de l'histoire de l'entreprise», selon un communiqué du Ministère fédéral autrichien de la Santé relayé par l'ONG Foodwatch dans le pays alpin et en France.

Le géant de l'alimentaire compte notamment l'usine de Konolfingen dans le canton de Berne, spécialisée en nutrition infantile et produisant les marques BEBA Bio et Alfamino. Nestlé dispose aussi de l'usine de Boué, dans le nord de la France, qui fabrique des préparations Guigoz et Nidal. En Allemagne, le groupe produit des laits BEBA dans l'usine bavaroise de Biessenhofen. L'alerte était partie d'un autocontrôle pratiqué de l'usine néerlandaise de Nunspeet, située à l'est d'Amsterdam.

