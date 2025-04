Les Bourses mondiales rebondissent fortement mardi après la débâcle des derniers jours, poussées par une lueur d'espoir, l'administration américaine se disant ouverte à la négociation sur les droits de douane.

Le retour de l'optimisme sur les marchés d'actions a été insufflé par «l'annonce de l'ouverture de négociations commerciales dans quelques jours» entre le Japon et les États-Unis (archives). sda

Vers 16H00 GMT (18h00 en Suisse) à Wall Street, le Dow Jones grimpait de 2,31%, le Nasdaq de 2,39% et le S&P 500 de 2,18%, après les montagnes russes de la veille.

En Europe, la Bourse de Paris a gagné 2,50% à la clôture, Francfort 2,48%, Londres 2,71% et Milan 2,41%.

«Un soulagement a envahi les marchés financiers», commente Susannah Streeter, responsable des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France, évoque même «une journée de très gros rebond», «le plus gros depuis 2022».

Mais «rapporté à l'ampleur des baisses que l'on a connues depuis la semaine dernière, on ne peut pas considérer que le marché a définitivement tourné la page» des droits de douane, tempère-t-il.

Annonce de négociations

Le retour de l'optimisme sur les marchés d'actions a été insufflé par «l'annonce de l'ouverture de négociations commerciales dans quelques jours» entre le Japon et les États-Unis, note Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown. La Bourse de Tokyo a ainsi grimpé de plus de 6% mardi, après avoir dévissé de presque 8% la veille.

Dans le détail, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé s'être entendu par téléphone avec le président américain pour poursuivre les discussions sur les droits de douane américains, qu'il espère faire modifier.

Donald Trump a par ailleurs annoncé mardi s'être entretenu avec le président par intérim de Corée du Sud. L'un de ses conseillers a affirmé que les alliés tels que Séoul et Tokyo auraient la priorité pour mener des négociations commerciales.

Face à face Chine-États-Unis

Pour Alexandre Baradez, les marchés perçoivent «dans les propos des responsables américains une distinction faite entre d'un côté la Chine, et de l'autre, le reste du monde qui cherche à négocier», à la veille de l'entrée en vigueur des surtaxes américaines sur les importations chinoises et européennes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à «éviter l'escalade», lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois Li Qiang. L'UE prépare aussi sa propre réponse aux droits de douane de Donald Trump, qui devrait être présentée «en début de semaine prochaine» d'après un porte-parole de la Commission européenne.

Le ton n'est pas le même à Pékin, qui a promis mardi de combattre les droits de douane américains «jusqu'au bout». Avec les 34% annoncés la semaine dernière, les surtaxes sur les produits chinois doivent atteindre 54% à partir de mercredi.

Finalement, «le match se joue surtout entre les Etats-Unis et la Chine», souligne M. Baradez.

Signe de l'escalade entre les deux géants, le yuan offshore, qui circule en dehors de Chine continentale et qui est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur, a touché mardi son plus bas jamais enregistré face au billet vert, à 7,3899 yuans pour un dollar.

«Nous restons tous dans l'incertitude totale jusqu'à ce que nous ayons une véritable clarté sur la manière dont la croisade douanière de Trump va évoluer», résume Stephen Innes, analyste chez SPI AM: les investisseurs restent suspendus aux «gros titres de la guerre commerciale».

Revanche des bancaires et industrielles

Les valeurs financières comme les banques «remontent beaucoup» à mesure que «les taux d'emprunts remontent» sur le marché obligataire, note par ailleurs Alexandre Baradez.

Vers 16H00 GMT, le taux auquel les États-Unis empruntent à échéance dix ans atteignait 4,20%, une franche remontée après avoir atteint 3,88% jeudi.

Les valeurs bancaires apprécient les remontées des taux «car cela est bon pour leur marge», note M. Baradez.

Vers 16H00 GMT à Wall Street, Morgan Stanley prenait 2,72%, Lazard 2,03% et Goldman Sachs 2,96%.

A Paris, Société Générale a gagné 3,36%. A Londres, Barclays a terminé en hausse de 5,04%.

Après la débâcle des dernières séances, les valeurs industrielles européennes ont également repris des couleurs, portées par les lueurs d'espoir sur les négociations douanières.

L'UE a proposé lundi une exemption des droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels.

A Paris, Thales a terminé en hausse de 5,44% et Safran de 5,02%.

A Londres, Glencore a pris 3,71%. A Francfort, Thyssenkrupp a décollé de 5,98%.