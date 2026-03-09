  1. Clients Privés
Conjoncture Réchauffement relatif du climat de consommation en février

ATS

9.3.2026 - 10:45

Les Helvètes sont demeurés parcimonieux au mois de février, nonobstant une modeste embellie du climat de consommation en glissement annuel. Les craintes pour la situation économique à venir se sont nettement atténuées.

Nonobstant une certaine embellie en février, le climat de consommation ne prête toujours guère à la réalisation de transactions d'envergure. (archive)
Nonobstant une certaine embellie en février, le climat de consommation ne prête toujours guère à la réalisation de transactions d'envergure. (archive)
ATS

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:45

09.03.2026, 10:53

L'indice du climat à la consommation s'est établi à -30,4 points le mois dernier, contre -30,1 points en janvier et -33,8 points en décembre 2025, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le rétablissement sur un an repose sur l'ensemble des variables observées. L'appréciation de la situation économique générale à venir a regagné près de sept points pour s'afficher à -30,6%, tandis que la situation financière passée récupère plus de quatre points à -38,6 points.

L'évaluation de la situation financière à venir a grappillé 1 gros point à -25,6%, tout comme la propension à procéder à de grosses acquisitions, à -26,6 points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2368 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

