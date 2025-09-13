  1. Clients Privés
«Plop» collectif Record du monde à Chardonne: 1088 bouteilles ouvertes simultanément

ATS

13.9.2025 - 15:59

Un record du monde insolite a été battu samedi à Chardonne (VD): 1088 bouteilles de chasselas ont été débouchées simultanément. Il entrera ainsi dans le célèbre Guinness Book. L'ancien record était détenu par le village de Poschiavo aux Grisons avec 1054 bouteilles.

La joie a envahi les participants à ce record du monde.
La joie a envahi les participants à ce record du monde.
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 15:59

13.09.2025, 16:03

Cette performance a été réalisée lors de la première fête des vendanges organisée dans le village en Lavaux par l'association Les Amoureux de Chardonne. Le «plop» collectif sur la Riviera a eu lieu vers midi. Les 1088 ouvreurs préalablement inscrits avaient tous un tire-bouchon à la main pour accomplir le geste en même temps.

Environ 3000 curieux ont assisté à l'événement.

Les bouteilles de chasselas de 0,375 litre étaient étiquetées avec le logo de l'affiche de cette fête des vendages ainsi que le logo Guinness imprimé sur les bouchons. Il fallait débourser 35 francs pour participer à ce défi insolite, et recevoir la bouteille spéciale, un verre et un tire-bouchon souvenir.

La candidature à un tel record du monde avait été acceptée en amont par les responsables du Guinness World Records. Une juge officielle du Guinness Book était présent le jour même pour superviser et certifier ce nouveau record du monde viticole du plus grand nombre de bouteilles de vin débouchées.

Le débouchage des bouteilles a pris passablement de retard en raison de restrictions supplémentaires émises par la juge officielle, a constaté une photographe de Keystone-ATS présente sur place. Les visiteurs ont notamment dû évacuer la rue avant l'ouverture des bouteilles.

